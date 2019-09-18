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18.09.2019 09:03
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла кореянок на Кубке мира

Текст: Максим Домчев

В матче четвертого тура Кубка мира по волейболу женская сборная России в трех сетах переиграла Южную Корею.

После неубедительной игры против сборной Китая, в которой россиянки не смогли оказать достойного сопротивления и уступили 0:3, команда Серджио Бузато сумела настроиться на встречу против Южной Кореи.

Фото: worldcup.2019.fivb
Россиянки уступили Китаю на Кубке мира по волейболу

В первой партии кореянки сопротивлялись недолго. Россиянки сумели создать отрыв в счете и спокойно довели дело до победы - 25:18. Второй сет заставил всех понервничать. Борьба на равных шла до конца, но все же в самой концовке сказался более высокий класс россиянок - 29:27. Третий сет стал формальностью - 25:12.

Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 14 очков.

Следующую встречу сборная России проведет 19 сентября против команды Доминиканской Республики. Российская команда после четырех туров набрала 8 очков и пока находится за пределами первой тройки.

Спорт Волейбол
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