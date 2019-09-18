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18.09.2019 21:44
Рубрика: Спорт

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Сборная России в пятницу стартует на Кубке мира матчем с Японией
Текст: Илья Зубко
Тренерский штаб сборной России в среду объявил состав на стартовую игру Кубка мира по регби против команды Японии. Матч-открытие турнира пройдет в Токио 20 сентября и начнется в 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи запланирована на "Матч ТВ".

Россияне лишь во второй раз в истории представлены на Кубке мира по регби - третьим по популярности спортивным соревнованием планеты после летней Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Дебют пришелся на 2011-й год, когда турнир принимала Новая Зеландия. Из того состава в заявку нынешней сборной, которая включает 31 фамилию, попали девять человек. И лишь двое - Владимир Остроушко и Василий Артемьев - отыграли на прошлом Кубке мира все четыре матча.

"Матч ТВ" покажет чемпионат мира по регби

Опыта игры на таком уровне у нашей сборной немного. Больших свершений от нее, в общем, тоже никто не ожидает. Регби - достаточно консервативный вид спорта, где превосходящего в классе соперника, коих на Кубке мира для россиян большинство, обыграть почти невозможно. Так что задачи в грядущих матчах с фаворитами - Шотландией и первым номером мирового рейтинга Ирландией - у наших регбистов скорее локальные: занести одну-две попытки, проиграть не очень крупно. В Новой Зеландии, где сборная России уступила во всех четырех встречах, она запомнилась как раз бойцовскими качествами и выглядела достойно. Есть надежда, что и сейчас за команду стыдно не будет. Валлийский тренер Лин Джонс за год проделал серьезную работу и настроен оптимистично, особенно в отношении первого матча.

Открывать турнир россиянам выпало с хозяевами Кубка мира японцами. Эта сборная стоит значительно выше в рейтинге - десятое место против нашего 20-го, но все-таки сопоставима по классу. Так что именно на Японию делается главная ставка.

Фото: Reuters
Сборная России спустя восемь лет выступит на Кубке мира по регби

- За последний год мы разобрали очень много матчей сборной Японии. Отдельно - некоторых игроков, действия всей команды, плюсы и минусы, как японцы играют на руках, в своей и чужой зонах. Мы знаем, чего ждать от соперника, - рассказал в интервью пресс-службе Федерации регби России опытнейший Андрей Гарбузов, который провел за сборную уже 95 матчей. - Все будет зависеть от настроя. Если мы выдержим натиск первых 15-20 минут, будем биться, то все должно получиться.

Вторым соперником россиян станет команда Самоа, которую эксперты считают более сильной сборной, чем Япония. Эта игра пройдет 24 сентября.

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