Лига чемпионов снова с нами. Сегодня свою борьбу начинают "Шахтёр" и "Манчестер Сити".

Забавно, что эти клубы встречаются в групповом турнире ЛЧ уже в третий раз подряд. В прошлом сезоне команда с Украины два раза влетела с крупным счётом - 0:6 в гостях и 0:3 дома. В позапрошлом было получше - "горняки" даже смогли победить дома, и в тот раз вышли в плей-офф, оставив позади "Наполи".

На этот раз "Шахтёр" тоже вполне может добраться до 1/8 финала - помимо очевидного фаворита из Манчестера в соперниках у него загребское "Динамо" и "Аталанта".

Игра состоится в Харькове и начнётся в десять вечера по Москве.