Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика"

Сэм Эсмейл, создатель отменного параноида "Мистер Робот", четвертый сезон которого станет финальным, определился со своим следующим долгоиграющим проектом.

Как сообщает THR, шоураннер "Робота" займется новым сериалом во вселенной "Боевого крейсера "Галактика", одной из самых обширных и почитаемых сайфай франшиз.

Изначально в СМИ прошла информация, что речь идет о перезапуске, но после Сэм лично уточнил в Twitter, что сделает не ремейк, а абсолютно новое шоу в "реалиях" мира BSG. Но с почтением к духу оригинала.

И это, конечно, дополнительно подогрело интерес к проекту.

BSG fans, this will NOT be a remake of the amazing series @RonDMoore launched because... why mess with perfection? Instead, we’ll explore a new story within the mythology while staying true to the spirit of Battlestar. So say we all! — Sam Esmail (@samesmail) 17 сентября 2019 г.

Детали - не разглашаются.

Сериал выйдет на, как это нынче повелось, собственном стриминге NBC Universal под названием Peacock ("Павлин"), который запустится весной следующего года.

После чего на платформе постепенно появятся все сезоны ситкома "Офис" (в 2021-м, после завершения контракта с Netflix), адаптация "Дивного нового мира" Хаксли - с Деми Мур, "Аббатство Даунтон", комедия "Женаты… с детьми", триллер "Мотель Бейтса", выпуски шоу Saturday Night Live, все предыдущие "Галактики" и прочее множество всякого.