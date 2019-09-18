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Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика"

Новости
    18.09.2019, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сэм Эсмейл, создатель отменного параноида "Мистер Робот", четвертый сезон которого станет финальным, определился со своим следующим долгоиграющим проектом.

Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел тизер второго сезона сериала "Касл-Рок" по книгам Стивена Кинга

Как сообщает THR, шоураннер "Робота" займется новым сериалом во вселенной "Боевого крейсера "Галактика", одной из самых обширных и почитаемых сайфай франшиз.

Изначально в СМИ прошла информация, что речь идет о перезапуске, но после Сэм лично уточнил в Twitter, что сделает не ремейк, а абсолютно новое шоу в "реалиях" мира BSG. Но с почтением к духу оригинала.

И это, конечно, дополнительно подогрело интерес к проекту.

Детали - не разглашаются.

Сериал выйдет на, как это нынче повелось, собственном стриминге NBC Universal под названием Peacock ("Павлин"), который запустится весной следующего года.

После чего на платформе постепенно появятся все сезоны ситкома "Офис" (в 2021-м, после завершения контракта с Netflix), адаптация "Дивного нового мира" Хаксли - с Деми Мур, "Аббатство Даунтон", комедия "Женаты… с детьми", триллер "Мотель Бейтса", выпуски шоу Saturday Night Live, все предыдущие "Галактики" и прочее множество всякого.

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