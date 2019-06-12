Вышел первый русский трейлер продолжения "Аббатства Даунтон"

Бальзам на глазные яблоки и прочие услады: на YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован локализованный трейлер полнометражного продолжения премиум-шоу "Аббатство Даунтон". Где царит чопорное оживление: в Даунтон прибудет королевская чета.

Сериал выходил с 2010-го по 2015 год, получив беспрецедентные 69 номинаций на "Эмми", делающие "Аббатство" наиболее заслуженным неамериканским телешоу в истории.

Оригинал трейлера смотрите здесь.

Почтить "Аббатство" своим присутствием (в кино) зрителю предлагается с 31 октября.