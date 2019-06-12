Новости

Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения 16:27
Пропал кот Бари Алибасова Чуча 16:05
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52

Вышел первый русский трейлер продолжения "Аббатства Даунтон"

Новости
    12.06.2019, 16:19
Текст:   Олег Усков

Бальзам на глазные яблоки и прочие услады: на YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован локализованный трейлер полнометражного продолжения премиум-шоу "Аббатство Даунтон". Где царит чопорное оживление: в Даунтон прибудет королевская чета.  

Фото: youtube.com/ Anton Yelchin Doc
Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине

Сериал выходил с 2010-го по 2015 год, получив беспрецедентные 69 номинаций на "Эмми", делающие "Аббатство" наиболее заслуженным неамериканским телешоу в истории.  

Оригинал трейлера смотрите здесь.

Почтить "Аббатство" своим присутствием (в кино) зрителю предлагается с 31 октября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 11.06.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Бегущего по лезвию 2049" снимет женский спин-офф "Дюны" 11.06.2019
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 11.06.2019
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль" 10.06.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Anton Yelchin Doc
Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине 11.06.2019
Появились постер и дата выхода в прокат "Войны токов" с Камбербэтчем 11.06.2019
Вышел трейлер игры "Киберпанк 2077" с Киану Ривзом 10.06.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса 10.06.2019
Генерал-майор Николай Тараканов высказался о "Чернобыле" 09.06.2019
"Это выдумки": Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в "Чернобыле" 09.06.2019