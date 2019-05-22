Вышел трейлер продолжения культового сериала "Аббатство Даунтон"

До слёз и мурашек: YouTube-канал Focus Features дарит безупречный трейлер художественного фильма "Аббатство Даунтон" - полнометражного продолжения одноименного телевизионного культа, одного из бриллиантов британского сериалостроения.

Что подтверждают беспрецедентные 69 номинаций на "Эмми", делающие "Аббатство" наиболее заслуженным неамериканским телешоу в истории премии.

Всё действие начинается в 1912 году в Англии, когда наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в родовом имении Даунтон, погибает на "Титанике".

После чего стартует многоходовка с передачей титула и борьбой за наследство. Украшенная сонмом ситуаций и интриг, производимых обитателями поместья - от владельцев до многочисленной и своенравной прислуги.

Сериал выходил с 2010-го до 2015 год. После чего создатели неоднократно отмечали, что продолжение не исключено.

Российский прокат - с 31 октября.