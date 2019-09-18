США передали России 16 похищенных документов времен Николая II

Сша передали российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов.

Официальная церемония прошла в среду в резиденции американского посла Москве. Для главы дипмиссии США в России Джона Хантсмана это стало одним из последних мероприятий в этой должности - в начале октября он отбудет на родину. Как рассказали "РГ" в министерстве культуры, Россия и США "на протяжении многих лет ведут работу по возвращению культурных ценностей и архивных документов, похищенных из российских музеев и архивов в 1980-е - начале 2000-х годов и обнаруженных на американском антикварном рынке". По данным ведомства, "за последние 10 лет американской стороной были изъяты из незаконного оборота и возвращены в РФ более ста предметов", в основном архивные документы с автографами глав государства и видных деятелей Российской Империи и Советского Союза.

Возвращена часть документов, украденных в 1994 году из Российского государственного исторического архива

Нынешнее мероприятие стало седьмым по счету. В Россию вернулись 16 документов за подписью императора Николая II, в том числе указы о пожаловании орденов различным деятелям, среди которых выделяются фотограф Александр Ягельский и несколько членов Совета Главного управления государственного коннозаводства. Как уточнили в Федеральном архивном агентстве, речь идет о части документов, украденных в 1994 году из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Это было громкое дело, тогда пропало около 10 тысяч экспонатов - именные указы, высочайшие повеления о вручении государственных наград, относящиеся к периоду 1713-1917 годов, где речь идет о пожаловании наградами чинов различных ведомств. "Значение этих документов для изучения наградной системы в Российской Империи, а также биографий видных государственных, общественных, военных, политических и церковных деятелей XIX-ХХ веков трудно переоценить", - неоднократно отмечали в Федеральном архивном агентство. Сумма похищенного была оценена экспертами более чем в 18 миллионов долларов. Три года назад американская сторона передала российской 28 особо ценных исторических документов. Часть из них когда-то хранилась все в том же РГИА. Среди них были приказ за подписью Иосифа Сталина, подлинные высочайшие повеления, именные указы Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла I.