Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции

Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Исследователи изучили останки гоминида, найденные на территории Венгрии рядом со старым шахтерским городком.

Этот вид получил название рудапитек. Он относится к роду дриопитеков - вымерших человекообразных обезьян. Предыдущие исследования челюстей показали, что рудапитеки приходились родственникам современным африканским обезьянам и людям, что удивительно, учитывая, что окаменелость была найдена в Европе.

Детальное исследование таза было проведено впервые. Оно показало, что рудапитек был довольно обезьяноподобен и, вероятно, передвигался при помощи рук среди ветвей, как это делают сейчас обезьяны, держа свое тело вертикально.

"Однако он отличался от современных крупных обезьян более гибкой нижней частью позвоночника, - говорит Кэрол Уорд. - Это означает, что спускаясь на землю, рудапитек мог стоять на двух ногах прямо, как это делают сейчас люди. Это свидетельство того, что наши предки, возможно, никогда и не опускались на четвереньки".

Современные африканские обезьяны имеют длинный таз и короткую нижнюю часть позвоночника. Из-за этого и крупного размера они обычно передвигаются по земле на всех четырех конечностях.

У людей есть более длинные и гибкие нижние позвонки, которые позволяют им стоять прямо и эффективно ходить на двух ногах. Это свойство является отличительной чертой эволюции человека.

Ученые доказывают, что если бы люди эволюционировали от африканских обезьян, то в ходе эволюции потребовались бы существенные изменения, чтобы удлинить нижнюю часть спины и укоротить таз. Но если бы люди произошли от предка, более похожего на рудапитека, то этот переход оказался бы гораздо проще.

"Мы смогли определить, что у рудапитека был более гибкий торс, чем у современных африканских обезьян, поэтому он был намного меньше их - размером со среднюю собаку, - говорит Уорд. - Это важно, потому что наш вывод подтверждает идею, предложенную другими исследователями. Она заключается в том, что предки человека, возможно, морфологически были устроены совсем не как современные африканские обезьяны".