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18.09.2019 19:59
Рубрика: Спорт

"Аякс" бьет трижды

Голландский клуб стартовал в Лиге чемпионов с крупной победы над "Лиллем" - 3:0
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
В Европе состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В некоторых из них были зафиксированы неожиданные результаты. А в других, наоборот, - фавориты не подкачали.
С начала сезона "Аякс" провел во всех турнирах 11 встреч и забил в них 28 мячей. Фото: EPA С начала сезона "Аякс" провел во всех турнирах 11 встреч и забил в них 28 мячей. Фото: EPA
С начала сезона "Аякс" провел во всех турнирах 11 встреч и забил в них 28 мячей. Фото: EPA

Очень интересно, как в нынешнем розыгрыше главного еврокубка выступит "Аякс". Голландский клуб стал открытием прошлого сезона, выбив "Реал" и "Ювентус" и дойдя до полуфинала.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Летом амстердамцы продали двух своих лидеров - Маттейса де Лигта и Френки де Йонга, но слабее от этого они не стали. Это показала как квалификация Лиги чемпионов, в которой "Аяксу" пришлось участвовать в двух раундах, так и старт сезона в национальном первенстве и еврокубках.

При этом соперник у голландцев в первом матче Лиги чемпионов был отнюдь не проходной - вторая команда Франции "Лилль". Но "Аякс" не оставил гостям никаких шансов - 3:0. Отрадно, что первый мяч в этой встрече забил бывший лидер московского "Спартака" Квинси Промес.

- Первый матч всегда важен. Особенно в таком турнире. Здорово, что у нас получилось победить, хотя французы создали пару моментов у наших ворот. Какие у нас задачи на сезон? Планка поднята высоко. Мы полуфиналисты Лиги чемпионов. Люди интересуются: сможем ли мы повторить этот результат. Думаю, сможем, - отметил Промес.

Первый игровой день турнира принес немало сенсаций. Одна из них состоялась в Лондоне, где набравший приличную форму "Челси" принимал "Валенсию". Испанский клуб подошел к старту Лиги чемпионов в не самом лучшем настроении.

Первый мяч "Аякса" в нынешней Лиге чемпионов забил бывший лидер московского "Спартака" Квинси Промес

Неделю назад руководство "Валенсии" уволило главного тренера команды Марселино. За специалиста заступились почти все игроки, в том числе и полузащитник сборной России Денис Черышев. В знак солидарности с Марселино футболисты бойкотировали обязательную предматчевую пресс-конференцию в Лондоне и потребовали от боссов "Валенсии" вернуть наставника. Но пока этого не произошло.

Неопределенность с тренером тем не менее не помешала испанцам обыграть "Челси" - 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Родриго. Шанс спастись от поражения у хозяев возник уже на последних минутах, но Росс Баркли не реализовал пенальти.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в первом матче Лиги чемпионов

Неожиданный результат был зафиксирован также в Милане, где "Интер" едва не уступил "Славии". Чешский клуб вел в счете до 92-й минуты, но гол Николы Бареллы спас хозяев от провала - 1:1.

С поражения стартовал в Лиге чемпионов действующий обладатель трофея "Ливерпуль". Английский клуб проиграл в гостях "Наполи" (0:2).

Матч с самой громкой вывеской прошел в Дортмунде, где "Боруссия" принимала "Барселону". Немцы создали достаточно моментов хотя бы для одного гола, но забить так и не смогли (0:0). Главным неудачником вечера стал Марко Ройс, не забивший пенальти и упустивший сразу несколько шансов у чужих ворот.

С ничьей в Лиге чемпионов стартовал "Зенит". Питерский клуб сыграл в гостях вничью с французским "Лионом" - 1:1. В другом матче этой группы "Бенфика" уступила на своем поле "РБ Лейпцигу" из Германии - 1:2.

Ну а одним из героев первого тура группового этапа Лиги чемпионов стал 19-летний норвежский форвард "РБ Зальцбурга" Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик в матче с бельгийским "Генком" (6:2).

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