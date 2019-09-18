В Хэйхэ началось строительство пилотной зоны свободной торговли

Ее значимым проектом станет китайско-российский трансграничный логистический хаб "Юэсин", что говорит о скором наступлении новой эпохи в развитии свободной торговли Хэйхэ.

Используя преимущества энергетического потенциала России и географическую близость, зона свободной торговли Хэйхэ, в основном, будет ориентирована на развитие таких секторов, как комплексная обработка и применение трансграничных энергоресурсов, экологически чистые продукты, коммерческая логистика, туризм, здоровье, приграничные финансовые услуги и другие сферы. Зона свободной торговли Хэйхэ будет прилагать активные усилия, чтобы стать трансграничным промышленным кластером и образцово-показательной зоной сотрудничества приграничных городов.

Китайско-российский трансграничный логистический хаб "Юэсин" планируется расположить на китайской территории близ моста Хэйхэ-Благовещенск. Общая площадь проекта - около одного квадратного километра. Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда юаней. Этот кластер станет связующим звеном между китайской железнодорожной сетью и Транссибирской железнодорожной магистралью, сыграет роль опорного логистического сухогрузного кластера в трансграничной торговле Китая и России.