Новости

Судья Лапочкин признался, что у него есть любимый клуб в РПЛ 09:26
Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера 09:21
На поиски пропавшего в Якутии вертолета вылетел Ми-8 09:21
В странах Балтии пройдут Дни Москвы 09:14
Под Омском задержали подозреваемого в убийстве первоклассника 09:11
Сборная России обыграла кореянок на Кубке мира 09:03
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика 08:56
В России сообщили о ракете с "недостижимой дальностью" действия 08:54
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла 08:45
Омичка во время селфи прострелила себе голову 08:37
Количество мигрантов в мире увеличилось до 272 миллионов человек 08:35
Сообщение об избиении подростков в центре Омска оказалось ложным 08:35
Корейский суд уменьшил наказание для осужденных российских моряков 08:19
Ученые изобрели альтернативу традиционным прививкам 08:15
Комсомольск-на-Амуре подготовился к новому затоплению улиц 08:00
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА 07:55
В Японии более 4 тысяч человек госпитализированы с тепловыми ударами 07:37
Роналду оценил свое состояние в полмиллиарда долларов 07:15
Названы основные симптомы "женского" рака у мужчин 07:12
Автомобиль въехал в небоскреб Trump Plaza 06:55
Во Владивостоке торжественно встретили лайнер Quantum of the Seas 06:41
На Колыме побит рекорд по золотодобыче 06:30
Пенс: Военные США готовы ответить на удары по саудовским НПЗ 06:28
В Александровске-Сахалинском объявлен режим ЧС в связи с пожаром 06:09
Летевший в Пекин Boeing-777 вернулся в Вашингтон из-за птицы 05:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
18.09.2019 07:37
Рубрика: В мире

В Японии более 4 тысяч человек госпитализированы с тепловыми ударами

В Японии за минувшую неделю 4234 человека были госпитализированы с тепловыми ударами. По данным медиков, традиционно большинство пострадавших - это пожилые люди, которые из экономии не включают дома кондиционеры.

Фото: iStock
Жертвами жары во Франции стали более полутора тысяч человек

Для сентября такие цифры являются высокими, сообщает ТАСС, ссылаясь на главное пожарное управление страны, выполняющее функции МЧС и скорой помощи. В этом году в Японии от жары скончались около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Сейчас во многих регионах Японии по-прежнему стоит жаркая погода. Температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия. Власти призывают жителей и туристов носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться долго на солнце.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержаны напавшие на группу российских пограничников рыбаки КНДР
Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атакам на НПЗ
Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона