В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

О подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает портал strana.ua.

По его словам, такую задачу поставили начальник генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Загороднюк и президент Владимир Зеленский. "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - подвердили в пресс-центре штаба операции в Facebook.

По некоторым данным, в прифронтовой станице Луганской готовятся к восстановлению разрушенного моста, связывающего подконтрольную Киеву территорию и самопровозглашенную ЛНР. Будет также запущен дополнительный автобус для облегчения пересечения линии соприкосновения. Отвод войск от линии разграничения и прекращения огня являются непременным условием для проведения переговоров по преодолению кризиса на юго-востоке Украины, отмечают эксперты.