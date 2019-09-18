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18.09.2019 14:12
Рубрика: В мире

В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

Текст: Александр Саможнев
О подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает портал strana.ua.
Фото: Степан Петренко/ТАСС Фото: Степан Петренко/ТАСС
Фото: Степан Петренко/ТАСС

По его словам, такую задачу поставили начальник генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Загороднюк и президент Владимир Зеленский. "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - подвердили в пресс-центре штаба операции в Facebook.

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По некоторым данным, в прифронтовой станице Луганской готовятся к восстановлению разрушенного моста, связывающего подконтрольную Киеву территорию и самопровозглашенную ЛНР. Будет также запущен дополнительный автобус для облегчения пересечения линии соприкосновения. Отвод войск от линии разграничения и прекращения огня являются непременным условием для проведения переговоров по преодолению кризиса на юго-востоке Украины, отмечают эксперты.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса Политический кризис на Украине
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