В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр

Полицейская спецоперация проходит в эти минуты в Киеве. Здесь 42-летний мужчина угрожает взорвать мост через Днепр.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию", - приводит слова руководителя столичной полиции Андрея Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в своем Facebook.

Местным СМИ удалось выяснить, что речь идет о 42-летнем мужчине. По данным сайта TheBabel он обвязан украинским флагом, у него длинные волосы с хвостом, рост 180 см.

Требования мужчина не выдвигал, но, как сообщили в полиции, сделал предупредительные выстрелы в воздух.

В Киеве приостановлено движение метрополитена от станции "Днепр" до станции "Лесная", город встал в пробках. Полиция квалифицировала ситуацию как "подготовку к террористическому акту".