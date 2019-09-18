На двух первых Московских центральных диаметрах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск, движение по которым обещают запустить до конца этого года, расположены 16 областных железнодорожных станций, нуждающихся в благоустройстве. Они расположены в Красногорске, Одинцове, Долгопрудном, Подольске, Лобне и в поселении Новоивановском. "К запуску МЦД все эти станции будут приведены в порядок", - заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Задача - сделать так, чтобы территории областных станций по внешнему виду, а главное, по комфорту для пассажиров не слишком отличались от московских. Платформы и железнодорожные пути везде одинаковы, но, например, на областной территории не везде есть возможность бесконтактной оплаты проезда и не все валидаторы "видят" не только транспортные, но еще и банковские карты. А между тем валидировать билеты на вход и выход при поездке по МЦД будет необходимо, чтобы получить возможность бесплатной пересадки на метро или Московское центральное кольцо. Это значит, что валидаторы нужно установить в необходимых количествах и настроить по единому образцу, иначе все удобство пользования МЦД для областных пассажиров сведется на нет. Этой работой сейчас активно занимаются. Так же, как установкой дополнительных билетных касс там, где их не хватает.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ИРИНА РЫБНИКОВА

По словам Хайкина, приводят в порядок и территории вокруг будущих станций диаметров. Расширяют парковочное пространство, ведь пассажиропоток на МЦД планируется очень высоким и в основном за счет жителей области. Устанавливают дополнительное освещение, в том числе и на тротуарах, ведущих к станциям. А где-то приходится строить и сами тротуары, которых до этого не было. Монтируют дополнительные пандусы для пассажиров с ограниченными возможностями и мам с колясками. Обновляют фасады зданий, расположенных в полосе отвода РЖД, до которых не всегда вовремя доходят руки. А еще ремонтируют дороги, ведущие к станциям, чтобы пристанционные территории не превращались в одну огромную пробку. К примеру, в Одинцовском округе, где расположены станции МЦД "Баковка", "Немчиновка", "Одинцово" и "Сколково", отремонтировали пять подъездных дорог. Подровняли асфальт, оформили бордюры. А в общей сложности строители обновят 24 дороги, ведущие к МЦД.