На Малой арене столичного спорткомплекса "Лужники" стартовал традиционный, уже 14-й по счету международный турнир "Кубок Кремля". Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: мужская "комбинированная пирамида", женская "свободная пирамида" и открытый вид "пул 10".

Турнир организован и проводится Минспортом России, Федерацией бильярдного спорта России (ФБСР) совместно с Московским союзом бильярдного спорта (МСБС) при поддержке департамента спорта города Москвы, Международной конфедерации пирамиды и ФГБУ "Редакция "Российской газеты". Среди тех, кто присутствовал на торжественной церемонии открытия соревнований - заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, глава МСБС Евгений Иванов и другие.

Общий призовой фонд "Кубка Кремля-2019", который параллельно является и этапом Кубка мира, составляет 6,5 млн руб. Денежные вознаграждения в разном размере получат все, кто окажется в топ-32 итоговой классификации во всех дисциплинах. Примечательно, что почти половина гонорарного фонда уйдет мастерам "пула 10", где женщины соперничают наравне с сильным полом, - 3,2 млн руб. Победитель получит чек на 600 тыс. руб. Сильнейший в мужской "пирамиде" разбогатеет на 440 тыс. руб., у девушек эта цифра составляет ровно четверть миллиона.

Особенно впечатляет количество участников в турнирной сетке мужской "пирамиды" - 192 спортсмена из 14 стран. За главный приз бьются пять заслуженных мастеров нашей страны и 14 бильярдистов, в разное время становившихся чемпионами мира.

Также в борьбе за титул 65 девушек, но здесь география поскромнее - представлены четыре страны. Среди вышедших к игровым столам чемпионок мира - многократная победительница московских "Кубка Кремля" и "Кубка мэра" Диана Миронова, а также Дарья Михайлова, Элина Нагула, Екатерина Перепечаева. Из топовых фигур отсутствует лишь Ольга Милованова.