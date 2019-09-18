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18.09.2019 13:30
Рубрика: Культура

В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец"

Текст: Мария Воронова

Сервис Amazon Prime готовится к запуску производства сериала "Властелин колец", который станет приквелом одноименной трилогии Питера Джексона. Сериал претендует на звание одного из крупнейших кинопроектов Новой Зеландии, стоимость которого составит почти миллиард долларов.

Фото: kino-teatr.ru
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец"

Ожидается, что к съемкам пилотной серии, которые пройдут на трех площадках на Северном острове, приступят в ближайшие три месяца. Сюжет нового "Властелина колец" держится в секрете, однако шоураннеры Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, поделились с журналистами информацией, что события в нем не пересекутся с эпизодами, описанными в романах Толкина. Первая серия будет посвящена одному из главных персонажей книжной саги, потомку короля Араторна - Арагорну (в трилогии Джексона его сыграл Вигго Мортенсен).

Новозеландский город Окленд за право стать местом съемок сериала боролся с Шотландией. По версии The Guardian, на принятое в пользу Новой Зеландии решение могла повлиять нестабильная ситуация в Великобритании, связанная с Brexit. К слову, окрестности Окленда Питер Джексон облюбовал еще в 1999 году для съемок первой картины по роману Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец: Братство кольца": на одной из ферм в паре часов езды от Окленда режиссер построил деревеньку Хоббитон, где по сюжету книг и фильмов живут Бильбо Бэггинс, Фродо Бэггинс и Сэмуайз Гэмджи.

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