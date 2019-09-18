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Рубрика: Спорт

Свои на корте

В первом матче в Питере Медведев сыграет с Донским
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 208(7966)
Накануне состоялись первые встречи теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

Уверенно переиграв в двух сетах (6-2, 6-1) итальянца Маттео Вайолу, во второй круг пробился россиянин Евгений Донской. Его следующим соперником станет главная звезда St. Petersburg Open - четвертая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США-2019 Даниил Медведев. Матч между ними состоится сегодня.

Касаткина проиграла в первом раунде на теннисном турнире в Осаке

Дебютную встречу в Санкт-Петербурге провел вчера вечером Андрей Рублев. Однако результат его матча против белоруса Ильи Ивашко стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем стало известно, что Рублев выступит на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже в конце октября. Он получил эту возможность после того, как представитель ЮАР Кевин Андерсон из-за травмы досрочно завершил сезон.

Спорт Теннис
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