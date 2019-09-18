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18.09.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества дали несколько советов по выбору белого вина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый - лучше выбирать вино, которое продается в стеклянной бутылке, поскольку в "пакеты" чаще разливаются винные напитки или самые дешевые вина.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Второй - обратить внимание на происхождение вина. Роскачество рекомендует выбирать российские вина из винограда, выращенного в нашей стране. На их этикетке или контрэтикетке должно быть обозначение "вино защищенного географического указания" - ЗГУ. Оно обозначает своего рода "прописку" напитка в конкретном виноградарском регионе. Например, "ЗГУ Кубань" означает, что виноград для вина вырастили в Краснодарском крае.

Третий - цена, как показывает практика, не гарантия качества. Но вино дешевле 250 рублей за бутылку эксперты советуют лучше по купать. А по такой цене хорошее вино могут выпускать только некоторые крупнейшие производители с виноградниками площадью от 1000 гектаров.

Пятый - многие недорогие белые вина (ценой до 500 рублей за бутылку) производятся с расчетом, что их выпьют в течение первого года с момента производства. Многие производители разливают в бутылки вина прошлогоднего урожая летом следующего за сбором урожая годом. Значит, текущей осенью в магазинах появится белое вино урожая 2018 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке уже не осталось, уверяют эксперты Роскачества. Кстати, это же самое касается и вин зарубежного производства.

И еще - если на вино в магазине попадают прямые солнечные лучи ли яркий свет ламп, лучше отказаться от покупки, так как такое световое воздействие на белое вино для него не полезно.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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