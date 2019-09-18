В России начался прием заказов на iPhone 11. Где купить выгоднее?

Российские продавцы и официальный сайт Apple объявили о старте приема предварительных заказов на смартфоны новой флагманской линейки - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Оформить предзаказ можно на apple.com/ru, на сайтах "М.Видео", re:Store, "Связной", онлайн-магазинах операторов большой тройки - МТС, "Мегафона" и "Билайна".

Младшая версия iPhone 11 с 64, 128 и 256 гигабайтами памяти обойдется покупателям в 59990, 64990 и 73990 рублей соответственно.

iPhone 11 Pro с 64, 256 и 512 гигабайтами будет стоить 89990, 103990 и 121990 рублей.

Наконец, модификации iPhone 11 Pro Max с 64, 256 и 512 гигабайтами памяти продаются по цене 99990, 113990 и 131990 рублей соответственно. В старшей линейке появился новый цвет - темно-зеленый.

Многие продавцы привлекают покупателей скидками, подарками и бонусами. Так, "М.Видео" за регистрацию нового пользователя обещает вернуть 3 процента бонусными баллами. В случае с младшей версией iPhone 11 это составит 1800 рублей. Аналогичная акция действует и в re:Store - там возвращают 3 процента от суммы покупки баллами. В интернет-магазине МТС при покупке iPhone предлагается кэшбек в размере от 4011 рублей. Однако нужно помнить, что бонусы можно потратить на покупки в соответствующих онлайн-магазинах и торговых сетях (в случае с оператором - еще и на услуги связи).

Анонс новых iPhone состоялся 11 сентября. Новинки получили дополнительную широкоугольную камеру с поддержкой искусственного интеллекта, новый процессор Apple A13 Bionics, защищенные от воды корпуса и другие функции.