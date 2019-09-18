Монастырь или богадельня. У одиноких стариков выбор места для жизни всегда был невелик. В наше время список пополнился интернатом для престарелых. Сегодня в России действует государственный проект, суть которого в том, чтобы помещать одинокого старика в семью, где о нем будут заботиться, как о родном.

Наедине с помощником

В конце августа минтруд разослал по стране 15-страничный документ, в который были со всех регионов собраны десятки практик улучшения условий жизни пожилых. Там было, например, описано, как в Ростовской области старикам помогает передвигаться "социальное такси", в Хабаровске они обучаются в "Университете третьего возраста", а в Чувашии - в Школах здоровья.

В списке минтруда была и рекомендация организовывать приемные семьи - по методике "Приемная семья для пожилого гражданина" и приводился "портрет" человека, которого можно брать в семью - "дееспособный гражданин (женщина старше 55, мужчина старше 60), по состоянию здоровья не способный самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности". Там же расписывалась схема взаимодействия пожилого человека и новой семьи: приемным бабушке или дедушке органом опеки назначается помощник, который будет ухаживать за ним, проживать они должны вместе, а где - решается по взаимному согласию.

Как образец приводился опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где проект был создан и работает уже 7 лет.

От 10 до 1,2

Приемные семьи для пожилых - не новость в России, законы, регулирующие их жизнь, работают в 43 регионах. Закон в Югре был принят в 2012-м - и вобрал в себя и развил опыт других областей, в том числе в материальных вопросах, едва ли не главных для стариков.

Тут, например, не получится превратить семью в мини-дом престарелых по принципу "5 бабушек - 20 тысяч от государства": закон не позволит принимать под опеку одного помощника больше двух пожилых людей. Закон разрешает становиться помощниками пожилого человека близким родственникам, но и при этом квартира и имущество опекаемого не могут быть - по договору, заключаемому между стариком, помощником и службой опеки, - платой за заботу, за этим внимательно следят.

Во всех 43 регионах можно пойти учиться на курсы замещающих семей, где будущих приемных родителей учат обращаться с их подопечными - каждый год в Югре курсы заканчивают десятки жителей края. Тут созданы два реестра: для стариков, желающих иметь семью, и для помощников, и списки постоянно обновляются. Конечно, чаще всего помощник и пожилой человек - это люди, давно знакомые, или даже родственники, лишь иногда помощника помогают найти социальные службы.

Конечно, многим регионам Центральной России трудно угнаться за Югрой и другими северными областями в размерах ставок для помощника. Тут он получает из регионального бюджета 10263 рубля. В Башкортостане сумма равна 6200 (если новому "родственнику" больше 80 или он инвалид 1-й группы, сумма увеличивается на треть), в Кировской области - 4977. А почтальон Татьяна Степченко, ухаживающая за 87-летней Марией Кондратьевной Приходько на хуторе Новобессергеневка Ростовской области, получает 1200.

Штучная работа

"Стационарозамещающая технология социальной работы". Татьяна не смогла бы и выговорить слова, официально обозначающие проживание у нее Марии Кондратьевны. Последняя ушла к Татьяне Степченко от грубой невестки. Татьяне трудно сказать, что изменилось после того, как они в сельсовете оформили статус приемной семьи - как жили душа в душу, так и живут: смотрят по вечерам телевизор, бабушка в меру сил помогает с готовкой. Разве что из районной службы соцзащиты зачастили.

инкат

В сельской местности пожилых в семьи берут значительно чаще, чем в городах.

- Жить в деревне одному, еще и в возрасте, намного тяжелее. Часто и принятие областных законов происходит после обращений сельских стариков, предпочитающих государственным интернатам семьи односельчан, - говорит Алла Агафонова, пресс-секретарь Минсоцразвития Иркутской области, где закон "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов" вступил в силу с 1 января этого года.

Приемная семья сейчас, конечно, самая выгодная для государства форма устройства пожилых. Не нужен стационарный дом престарелых со штатом сиделок, всех заменяет один помощник, а для размещения "семьи" достаточно квартиры или дома. Недаром минтруд планирует в рамках федерального проекта "Старшее поколение" распространить технологии приемной семьи для пожилых во всех 85 регионах.

Но станет ли эта технология массовой?

- Сомневаюсь, - говорит Валерий Рязанский, председатель Комитета СФ по социальной политике, председатель "Союза пенсионеров России". - Речь идет об исключительных ситуациях, в которых оказываются люди: полная несовместимость с детьми, их проживание за тридевять земель, состояние здоровья. От соцслужб тут требуются "штучные" решения.

Официально

Семьи по закону

Стационарозамещающая технология "Приемная семья" с целью повышения качества жизни граждан старшего поколения применяется во многих субъектах Российской Федерации. Вот некоторые из них:

Кировская область

Закон действует с 2015 г. На 1 января 2019 г. в приемных семьях жили 95 человек.

Алтайский край

Закон действует с 2008 г. На 1 января 2019 г. в приемных семьях жили 124 человека.

Ханты-Мансийский автономный округ

Закон действует с 2012 года. На 1 января 2019 г. в приемных семьях жили 156 человек.

Республика Бурятия

Закон действует с 2014 года. На 1 января 2019 г. в приемных семьях жил 101 человек.

Красноярский край

Закон действует с 2010 года. На 1 января 2019 г. в приемных семьях жили 110 человек.

Министерство труда и социальной защиты

Следим за судьбой

Урожай бабушки Раи

Челябинская пенсионерка Рашида Мосеева, которую приняли в семью и поселили в своем доме в поселке Целинный две неравнодушные сестры, сегодня собирает урожай с огорода - очень давней и, казалось бы, безнадежной мечты. Летом ее навещали обе "приемные" семьи и все пятеро внуков, сразу назвавшие ее "бабушкой Раей" и старавшиеся во всем помогать.

"Я счастлива! Столько любви я получаю каждый день, столько радости от обустройства дома и огорода. Спасибо каждому, кто принимал участие в моей судьбе: тем, кто помогал продуктами в приютах, где я жила. Кто руководит этими приютами и заботится о таких, как я. Тем, кто помогал деньгами мне на одежду и документы. И привет, конечно, тем, кто остался в приюте. Пусть и у вас найдутся те, кто вам поможет".

Эти слова благодарности за дом, вновь обретенных родных и семейные праздники бабушка Рая передала всем, с кем ее за последние годы столкнула жизнь, а прежде всего волонтерам, с самого начала принявшим участие в судьбе одинокой женщины, собиравшие деньги на продукты, навещавшие в приюте.

По словам руководителя АНО "Жизнь" Екатерины Петровой, нерешенной осталась только одна проблема - на восстановление паспорта, как выяснилось, потребуется не менее полугода. Это время необходимо для официального установления личности.

Но главное, что бабушка Рая с ее неубиваемым оптимизмом пришлась ко двору в новой семье.

Ее любят, ей помогают, с ней советуются...