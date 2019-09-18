В мире
18.09.2019 13:41
Текст: Юрий Сизов

В СГ разработают "дорожную карту" по природоохранной деятельности

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Экологически безопасное использование ресурсов недр Союзного государства включено в подготовку проекта концепции научно-технологической программы. Специалисты обоих государств поставили перед собой задачу разработать "дорожную карту" по природоохранной деятельности для активизации союзного строительства. А конкретные предложения будут рассмотрены на совместной коллегии профильных министерств двух стран, сообщили БЕЛТА в Минприроды Беларуси.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

Взаимодействию исследовательского сообщества Москвы и Минска была посвящена встреча министра природных ресурсов РБ Андрея Худыка с заместителем отраслевого министра России Сергеем Ястребовым. Она состоялась в Ереване во время пятого заседания Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ.

Стороны высоко оценили взаимодействие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования как по двусторонним соглашениям, так и в формате Союзного государства. Высокую экспертную оценку, в частности, заслужила деятельность комитета СГ по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды.

Кроме того, успешно осуществлены и мероприятия по развитию системы гидрометеорологической безопасности, направленные на повышение защищенности отраслей экономики от негативного воздействия природных явлений и адаптацию к изменениям климата.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»