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18.09.2019 17:07
Рубрика: Экономика

Дома поумнеют

В ЖКХ появятся новые онлайн-сервисы
Текст: Екатерина Ясакова
Cервисы, направленные на упрощение оплаты услуг ЖКХ и снижение комиссии за такие платежи, могут в будущем стать частью проекта "Умный город". Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Блок "Умное ЖКХ", прописанный в стандарте проекта "Умный город", должен войти в Стратегию жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, которая сейчас разрабатывается в минстрое.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Названы регионы с самой дорогой коммуналкой

Одной из площадок для выработки идей стал конкурс "Цифровой прорыв" платформы "Россия - страна возможностей", в котором могли свободно поучаствовать все желающие. В номинации ЖКХ там участвовало 94 команды из 27 городов. По словам руководителя конкурса Олега Мансурова, статистика полуфиналов конкурса показала, что эта номинация пользовалась внушительной популярностью.

Команда из Перми, например, предложила систему smart-ЖКХ, которая объединяет жильцов, управляющие компании и ТСЖ и подрядчиков (сервисные компании, самозанятые). УК и ТСЖ могут с помощью системы подобрать исполнителей - например, для уборки снега. Жильцы через личный кабинет подавать заявки, оплачивать счета и подавать показания счетчиков.

Другая команда предложила систему, с помощью которой жильцы могут проводить голосования о необходимости тех или иных работ, отслеживать сроки и качество выполнения.

По словам Максима Егорова, подобные идеи достойны войти в "Умный город".

Новые дополнительные сервисы управляющих компаний, таких как уборка квартир, доставка продуктов, помощь в сборке мебели или даже выгул собак, могут быть интересны жильцам

"Развитие дополнительных сервисов управляющих компаний, таких как уборка квартир, доставка продуктов, помощь в сборке мебели или даже выгул собак, может быть интересен жителям. Мы знаем, что несколько управляющих компаний предлагают подобное на своих площадках, но для небольших УК создать такую платформу сложно, а наличие специального приложения может им помочь", - сказал Максим Егоров.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

При этом, по его мнению, аутсорсинговый подход по типу "убера" в данном случае неэффективен. Например, опасение вызывает заказ техники по чистке снега. В какой-то момент может просто не оказаться такого оборудования в наличии. А задача управляющей компании - гарантировать услугу и соответственно работать с гарантирующим поставщиком. В России пока совсем небольшой опыт создания платформ для взаимодействия управляющей компании и жителей домов.

Такая система может состоять из личного кабинета управляющей компании и мобильного кабинета жильца в приложении для Android и iOS. Результатом работы стал бы программный комплекс, облегчающий взаимодействие.

Отдельная проблема сводится к работе служб ЖКХ в мегаполисах. Пробки там часто усложняют путь спецтехники до нужного места. Поэтому необходим алгоритм, который позволил бы рационально распределять спецтехнику с учетом состояния улиц, пробок, местоположения спецтехники во времени, уровня топлива и других параметров. Подобные сервисы уже тестируются.

Экономика ЖКХ Реформа ЖКХ
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