Валуев вошел в Книгу рекордов России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев был включен в Книгу рекордов России.

Он победил в номинации "Самый высокий обладатель мирового титула в боксе". Об этом экс-чемпион мира по версии WBA сообщил на своей странице в Instagram.

"Сертификат Книги рекордов России получил вчера на премии "Человек года". Теперь официально "Самый высокий чемпион мира по боксу", - написал бывший боксер.

Валуев завершил карьеру после поражения от Дэвида Хэя в ноябре 2009 года. В его послужном списке 50 побед (34 нокаутом) и два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся. Валуеву также принадлежит неофициальный рекорд боксера-тяжеловеса с самым большим кулаком в мире. С 2011 года он является депутатом Госдумы.