Видео: Американец попал в Книгу Гиннесса за трюк из популярной игры

Житель американского штата Айдахо Дэвид Раш вживую исполнил трюк из популярной игры Fruit Ninja. При помощи катаны он разрезал 62 киви, подброшенных в воздух. И это за одну минуту.

При этом Раш усложнил задачу - во время исполнения трюка он стоял на надувном резиновом мяче.

Не исключено что разрезанных фруктов могло быть больше, но мужчина упал с мяча за несколько секунд до истечения временного лимита.

Однако и этого количества хватило, чтобы достижение Раша было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд по разрезанию киви составил 35 фруктов.

К слову, Дэвид Раш становился рекордсменом Книги Гиннесса за необычные трюки уже более 100 раз. Ранее, он, например, за одну минуту сломал 98 карандашей, за 1 минуту и 57 секунд оборачивал свою супругу пищевой пленкой и, жонглируя в течение минуты тремя яблоками, надкусил их 164 раза.

Игра Fruit Ninja была издана в 2010 году для мобильных устройств, игровых приставок и ПК. Ее целью является разрезание фруктов, появляющихся из нижней части экрана. Игра получила огромную популярность во всем мире. Всего за несколько месяцев количество ее загрузок достигло отметки в 20 миллионов.