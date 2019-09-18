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18.09.2019 13:44
Рубрика: В мире

Видео: Бывший пресс-секретарь Белого дома танцует в популярном телешоу

Текст: Александр Саможнев

В США 28-ой сезон популярного телешоу Dancing with the Stars, аналог российской передачи "Танцы со звездами", стартовавший на канале ABC, ознаменовался сенсацией. В нем принимает участие бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Это известие нервно восприняли в администрации США, так как это наносит определенный ущерб имиджу власти. Внимание местных СМИ приковано к экс-чиновнику, сообщает телеканал CNN.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Примечательно, что ранее Спайсер опровергал участие в шоу. Он утверждал, что "очень занят и должен изучить все предложения по трудоустройству после увольнения с Белого дома". В конечном итоге экс-пресс-секретарь принял предложения телеканала, который, несомненно, прибавил в рейтингах. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия о выступлении Спайсера, исполнившего зажигательную сальсу со своей партнершей. "Он очень хороший танцор", - признали некоторые блогеры. Другие, менее дружественно настроенные участники обсуждения, припомнили все его грехи во время работы в Белом доме.

Так, пресс-секретарь не отличался правдивостью на своем посту. Он озвучил, что на приведении к присяге Дональда Трампа в январе 2017 года на пост президента США пришло людей больше, чем на других инаугурациях. Как оказалось, это не соответствовало действительности. Несмотря на возражения, Спайсер не принял критику и спокойно работал дальше. Кроме того бывший пресс-секретарь запомнился острой пикировкой с журналистами на еженедельных брифингах. За это его резко критиковали СМИ. В должности пресс-секретаря Белого дома Спайсер проработал около полугода.

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