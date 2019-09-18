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18.09.2019 22:45
Рубрика: Власть

Юбилей дружбы

Владимир Путин принял премьера Госсовета КНР
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 210(7968)
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Уверен, что ваш визит, безусловно, даст хороший толчок развитию наших межгосударственных экономических связей", - заявил президент РФ и поздравил китайских друзей с приближающимся праздником, с юбилеем - 1 октября будет 70-летие образования Китайской Народной Республики. "А 2 октября мы вместе отметим 70-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами", - продолжил Путин. "Наша страна, тогда СССР, была первой страной, которая официально признала новый Китай", - добавил он. "За минувшие десятилетия пройден очень большой путь в истории двустороннего сотрудничества", - оценил российский лидер. И сегодня Россия и Китай в полном смысле слова "стратегические партнеры, осуществляющие всеобъемлющее партнерство".
Главы правительств России и КНР обсудили совместные проекты

Главным событием в двусторонних отношениях этого года Путин назвал государственный визит Си Цзиньпина в Россию. "Надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий - БРИКС и АТЭС, - которые пройдут в Латинской Америке в ноябре", - заметил он и попросил передать китайскому лидеру самые наилучшие пожелания.

Ли Кэцян также поздравил Путина с юбилеем установления дипотношений и передал большой привет от председателя КНР Си Цзиньпина.

"Китай и Россия - крупнейшие соседние страны, - сказал Ли Кэцян. - Для нас очень важно в дальнейшем укреплять дружбу, сотрудничество, взаимосвязи, чтобы мы в дальнейшем приложили общие усилия в обеспечение миропорядка под эгидой ООН и поддержание системы свободной торговли, основанной на правилах ВТО, что весьма важно для развития стабильности и безопасности мира".

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