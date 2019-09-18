Где общаются родители школьников, учащихся в одном классе? А жители дома? В WhatsApp. Этот сервис, принадлежащий Facebook, самый популярный в России, выяснили исследователи из компании Brand Analytics.

Популярность измеряется не только по числу скачиваний - исследователи изучали упоминания и обсуждения мессенджеров в соцсетях. Суммарное количество таких сообщений в августе 2019 года превысило 16 миллионов, то есть каждый день где-то в "Твиттере" или "ВКонтакте" более 533 тысяч раз люди писали друг другу что-то вроде: "На связи в WhatsApp", "Позвони мне через Viber" и так далее. Популярность мессенджеров как альтернативного канала связи растет - в марте 2018 года лишь 11,5 миллиона сообщений в соцсетях были посвящены Viber, WhatsApp, Skype и другим программам для общения. "Зачем звонить, если можно написать? Похоже, все больше россиян придерживаются такой жизненной позиции", - уверены эксперты.

После WhatsApp (39% упоминаний и обсуждений) самым популярным является Viber (28%), хотя еще в прошлом году ситуация была противоположной. Зато блокируемый Роскомнадзором по решению суда Telegram остался на третьем месте.

Основа роста популярности WhatsApp заключается в чатах на бытовую тематику, которые просто открывать в мессенджере. Это могут быть чаты родителей, участников садового товарищества, жителей подъезда или дома. Viber привлекателен возможностью быстрого общения брендов и компаний с клиентами, а также публичными сообществами, вмещающими до миллиарда пользователей. Правда, именно с Viber часто ассоциируется спам.

В России WhatsApp и Viber активно используют 36 и 21 миллион человек соответственно

В пятерку наиболее популярных каналов общения входят, как ни странно, SMS-сообщения и Skype. А все остальные, включая ICQ, Facebook Messenger, "ВКонтакте" и другие, в сумме собрали около 1% упоминаний.