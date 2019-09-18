Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку

С 2022 года все выпускники будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В министерстве просвещения объяснили, зачем нужно это нововведение.

- Знание иностранного языка - очень важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в профессиях, требующих высшего образования, и в рабочих профессиях, - пояснили в ведомстве. - При этом важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах, так и процесс оценки знаний. Именно актуальностью владения языками продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала министерство не вводить еще один обязательный ЕГЭ. Причины? По мнению автора инициативы, нововведение может привести к тому, что дети будут вынуждены тратить много сил в ущерб изучению русского языка, математики и других предметов. А родители будут нести дополнительные расходы на репетиторов.

Что собой сегодня представляет ЕГЭ по иностранному языку? Это достаточно сложный экзамен, который нацелен на самых подготовленных ребят. Школьники сдают его по выбору в надежде поступить на бюджет - на конкретную специальность в конкретный вуз. Если экзамен станет массовым, вполне возможно, что его ждет разделение на базовый и профильный уровень сложности. Именно так в свое время получилось с ЕГЭ по математике.