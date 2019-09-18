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Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
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18.09.2019 14:10
Рубрика: Общество

Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Текст: Ксения Колесникова
С 2022 года все выпускники будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В министерстве просвещения объяснили, зачем нужно это нововведение.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

- Знание иностранного языка - очень важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в профессиях, требующих высшего образования, и в рабочих профессиях, - пояснили в ведомстве. - При этом важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах, так и процесс оценки знаний. Именно актуальностью владения языками продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала министерство не вводить еще один обязательный ЕГЭ. Причины? По мнению автора инициативы, нововведение может привести к тому, что дети будут вынуждены тратить много сил в ущерб изучению русского языка, математики и других предметов. А родители будут нести дополнительные расходы на репетиторов.

Что собой сегодня представляет ЕГЭ по иностранному языку? Это достаточно сложный экзамен, который нацелен на самых подготовленных ребят. Школьники сдают его по выбору в надежде поступить на бюджет - на конкретную специальность в конкретный вуз. Если экзамен станет массовым, вполне возможно, что его ждет разделение на базовый и профильный уровень сложности. Именно так в свое время получилось с ЕГЭ по математике.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
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