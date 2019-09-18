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18.09.2019 16:43
Рубрика: Власть

Собственник онлайн

Закон разрешит через нотариуса удаленно оформлять квартиры
Текст: Владислав Куликов
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который позволит гражданам оформлять недвижимость в других регионах, никуда не уезжая. Достаточно будет прийти к нотариусу в своем городе.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Инициатива разрешает так называемые дистанционные нотариальные действия, когда два нотариуса из разных регионов свяжутся с друг другом по единой информационной системе и оформят нужные документы. Например, по квартирной сделке.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Нотариусы начнут удостоверять мирные соглашения

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

"Вводится новая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариусами. Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет требования о том, что договор должен быть совершен в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а стороны находятся в разных городах", - сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Покупатель и продавец придут к нотариусу, каждый в своем городе, и оформят все дистанционно

То есть процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д.

А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.

Фото: iStock
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Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.

Недавно президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик презентовал российские новации на конференции в Белграде.

"Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - сказал Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, рассматриваются в рамках специальной правительственной программы "Цифровая экономика". Непосредственно Федеральная нотариальная палата выступает одним из экспертных участников этой программы".

Власть Право Законодательная власть Госдума Реформа нотариата Комментарии к документам
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