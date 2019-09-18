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18.09.2019 20:39
Рубрика: Общество

Быстрые идеи

Запатентовать изобретение можно будет за четыре месяца
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Инновационные компании в погоне за скоростью вывода новых продуктов на рынок забывают о защите интеллектуальной собственности. Между тем, на патенте можно и нужно зарабатывать. Предельный срок регистрации патентов, к которому стремится Роспатент, - 4 месяца, поскольку при ускорении процедур важно не потерять в качестве экспертизы, рассказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев на конференции IP Академия в Технопарке "Сколково". Для сравнения: в США могут рассматривать заявку 2-3 года, а в Бразилии - до 5 лет.
В Пенензской области цена патента отпугнула иностранцев

"Если по подаче заявок на выдачу патентов на изобретение мы фиксируем стагнацию, то рост заявок на товарные знаки показывает, что люди видят в интеллектуальной собственности тот инструмент, который им необходим, - отметил Ивлиев. - За последние четыре года количество заявок на ТЗ выросло в два раза", - отметил Ивлиев. Так, за 8 месяцев текущего года Роспатент уже зарегистрировал 34,5 тысячи товарных знака, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие технологий ставит много вопросов, например, кому принадлежат объекты, созданные искусственным интеллектом. По словам советника председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максима Прокша, к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в будущем могут быть причислены в том числе аватарки и никнеймы пользователей. Чтобы разобраться во всех этих вопросах, нужны специалисты. Роспатент предлагает восполнять их недостаток, внедряя аутсорсинг патентной экспертизы.

Общество Наука Правительство Минэкономразвития Роспатент
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