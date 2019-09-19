Актера Павла Устинова могут завтра выпустить из СИЗО

Широкий общественный резонанс вокруг приговора бывшему росгвардейцу и начинающему актеру Павлу Устинову, осужденному к 3,5 года колонии за вывих плеча, полученный бойцом Росгвардии при его задержании, не остался незамеченным. В четверг в Мосгорсуд поступило ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения осужденному.

Напомним, Устинова в минувший понедельник приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, но приговор был оспорен защитой, поэтому до его вступления в законную силу осужденный пока содержится в СИЗО.

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, в пятницу 20 сентября в 12.00 будет рассмотрено представление заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева "об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции".

Осужденный будет участвовать в заседании посредством видео-конференц-связи из следственного изолятора. Ставший со среды защитником Павла Устинова адвокат Анатолий Кучерена в свою очередь сообщил, что прокуратура обжаловала меру пресечения по его ходатайству.

23-летнему начинающему актеру Павлу Устинову вменили сопротивление при задержании, в результате которого один из росгвардейцев получил вывих плеча. Но после приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой, по их мнению, видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя неправомерно, а просто стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Директор Росгвардии Виктор Золотов дал бы Устинову "максимум один год условно"

В четверг о наказании Устинову высказался даже директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько справедлив, по его мнению, приговор, он сказал, что "со своей стороны дал бы максимум 1 год условно".

"А эти 3,5 года я бы перевел на Синицу. Ему дали пять, по-моему, вот еще 3,5 года - за призывы убивать жен, детей. Вот моя точка зрения. Я считаю, что он еще малым сроком отделался, и, слава Богу, что он нам не попался", - сказал генерал Золотов.

Блогер Владислав Синица был осужден 3 августа на пять лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды".

Судом и следствием установлено, что 31 июля 2019 года блогер Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" в публикации в Twitter "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".