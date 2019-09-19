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19.09.2019 19:54
Рубрика: Культура

В школе он плохо писал сочинения

Самым неожиданным финалистом "Большой книги" стал Александр Гоноровский
Текст: Клариса Пульсон
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Роман "Собачий лес" Александра Гоноровского - открытие "Большой книги". Текст небольшой, публикация пока только журнальная, имя публике неизвестное, к тому же автор выдвинул на премию сам себя. И тем не менее спасибо экспертам за непредвзятость в коротком списке.
Александр Гоноровский: Я еще не настоящий писатель. Я сценарист, а в кино инициатива всегда исходит от автора - сам приносишь, сам предлагаешь. Фото: Из архива писателя Александр Гоноровский: Я еще не настоящий писатель. Я сценарист, а в кино инициатива всегда исходит от автора - сам приносишь, сам предлагаешь. Фото: Из архива писателя
Александр Гоноровский: Я еще не настоящий писатель. Я сценарист, а в кино инициатива всегда исходит от автора - сам приносишь, сам предлагаешь. Фото: Из архива писателя

Писатели не любят "самовыдвигаться", считается, что это как-то… несолидно.

Александр Гоноровский: Я еще не настоящий писатель. Я сценарист, а в кино, в сценарных конкурсах инициатива всегда исходит от автора - сам приносишь, сам предлагаешь. Если, конечно, не по заказу пишешь. Это во-первых. Во-вторых, замечательный редактор "Нового мира" Оля Новикова мне ко времени выдвижения на "Большую книгу" сказала, что журнал "Новый мир" подает "Собачий лес" на "Ясную Поляну". Вот и решил подать на "Большую книгу".

У нас сценаристы - невидимки. Кто читает титры? Везде написано "Александр Гоноровский, известный сценарист, премии, фильмы..." Придется рассказывать биографию.

Фото: Сергей Куксин.
Стали известны имена финалистов "Большой книги"

Александр Гоноровский: После школы поступал на физфак. Не взяли из-за сочинения, поставили тройку. Провел замечательное время в Институте стали и сплавов и очень быстро понял, что мне не нужна ни физика, ни математика. Зато там преподавал Виктор Семенович Берковский, тот самый, который песни пел. Дядька был замечательный, вел у нас практику. Он сказал: "Саша, нужна профессия. Творчество не кормит". Он как-то очень ко мне хорошо относился. Я единственный, кто получил на его практике тройку, остальные - пятерки, на худой конец четверки. Потом армия, служил командиром танкового взвода Железной дивизии во Львове. Львов я видел, правда, только по ночам, когда отправлялся на полигон. Затем НИИ в Жуковском, сидел там совсем грустно. Мой друг поступил во ВГИК и как-то сказал: "Хватит дурака валять, Агишев набирает мастерскую". Первый сценарий, дело было в середине 90-х, получил вторую премию на очень хорошем конкурсе, и мы с соавтором получили огромные по тем временам деньги - 10 тысяч долларов. Я думал, что сейчас начнут бананы падать, все-таки в конкурсе участвовало 400 драматургов! Но бананы не падали. В ожидании прожил деньги. Жена, когда шла на кухню чистить выращенную на участке с кукиш картошку, плакала. Пошел работать главным редактором студии "Крылья России", я же в Жуковском живу. Потом копирайтером был и креативным директором в рекламе.

А сценарии?

Александр Гоноровский: Сценарии не писал. Вообще ничего не писал. Надо заниматься тем, что тебе нужно. А что нужно, не знал. Поэтому просто играл в рекламу. Это такое занятие, как для ребенка. Сказали: "Рисуй травку". Рисуешь травку. Сказали: "Придумай стишок". Придумываешь стишок. Занятная вещь на какое-то время. Дошло до того, что в начале 2000-х (а я не писал уже 9 лет) мне стали сниться широкоформатные цветные фильмы. И опять был всероссийский конкурс при Союзе кинематографистов. Я никогда не состоял в Союзе кинематографистов. За два месяца написал сценарий "Железная дорога". А там анонимно, все честно. Председателем жюри был Володарский. Когда вскрыли конверты, оказалось, у "Железной дороги" все десятки.

У нас обычно писатели ходят в сценаристы, в обратном направлении - редкость.

Александр Гоноровский: Из сценаристики редко возвращаются. Непонимание процессов, которые сопровождают написание сценария, может серьезно навредить любому автору. И если прозаик работал на себя, то ему очень сложно сохранить лицо в киноотрасли. Его возможности, стилистика, способ мышления могут со временем купироваться, и восстановить их бывает весьма сложно. Если сценарист не работает с прозой, не старается менять форматы, идет в потоке, то у него изначально нет шанса написать что-нибудь для себя важное. Впрочем, это рассуждения из разряда "как правило". Всегда есть те, кто это правило опровергает.

Портал ГодЛитературы.РФ порекомендовал новинки для чтения

Когда возникло желание писать прозу?

Александр Гоноровский: Всегда самонадеянно полагал, что я прозаик. Во ВГИКе вроде многое получалось, но после перерыва заниматься прозой, такой, как ее сейчас вижу, очень сложно. От рассказа к рассказу, которые стал писать пару лет назад, ощущение от текста менялось. Даже ученики, а у меня своя сценарная мастерская, начали замечать, как меняется стилистика и наполнение текста. Первый рассказ был про смерть хомяка. Потом появились другие. Они усложнялись. Ну а после рассказов случился "Собачий лес".

Это история про груз чужой памяти?

Александр Гоноровский: И об этом разумеется.

Модная тема, тренд.

Александр Гоноровский: Наверное, я недалеко ушел от остальных в понимании памяти. Этот тренд вполне естествен. Вся штука в том, что есть память человека и есть мифология. Но память в отличие от мифа травмирует прежде всего того, кто пытается ее осмыслить. В повести это, как правило, не те персонажи, кто помнит, а те из детей, кто эту память принимает.

Откуда появилась сама диковатая и даже детективная история, в которой есть и военные травмы, и пропавшие дети, и убийства, и странная кукла, принадлежавшая принцессе, которая впитывает чужие воспоминания?

Павел Басинский: Объектом исследования литературы остается человек

Александр Гоноровский: Она появилась не сразу. В мастерской ученикам я иногда рекомендую векторное письмо. Это значит - ты идешь за интересом. Ты пишешь то, что тебе кажется важным. Возможно, у тебя есть только одна строчка, возможно, абзац. Возможно, только начало. Может быть, ты примерно знаешь, куда идешь. При этом ты пишешь еще два абзаца, у тебя этот вектор меняется. Еще два - опять меняется. И вдруг появляется представление, о чем это все может быть. Так текст меняется все время до финала и последующих вариантов. Первоначально это должен был быть рассказ о том, как мальчик с девочкой пошли в лес, что-то между ними произошло и что из этого вышло. Но потом эта история происшествия между ними отыгралась совсем иначе.

После чтения возникает ощущение, что это роман - масштабный, многослойный, многофигурный. Сам текст - отменного качества, мастерская работа. Но… четыре авторских листа, для современного издателя - неформат.

Александр Гоноровский: Ну если возникает такое ощущение, то это, наверное, очень хорошо. Тогда пятый авторский лист не нужен. А формат - слово из киноотрасли. Когда берешь заказ, то кровь из носу должен выполнить задание. При этом все равно попытаться сделать больше, чем от тебя хотят, найти интересное, важное, а если повезет и уникальное, в том, что тебе предлагается. Но это кино. А в России, как мне кажется, издатель со своими требованиями существует несколько в стороне от автора. Мнение издателя не настолько доминирует над писателем. И это очень хорошо. Поэтому писатели в России заметны, а сценаристов вроде как и нет, что, конечно же, неправда.

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