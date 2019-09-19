Банковскую карту России будут принимать на территории Союзного государства

В Белоруссии будут повсеместно принимать платежные карты российской платежной системы "Мир" уже в конце 2020 года.

"Дорожная карта" есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года", - рассказала начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси Татьяна Рускевич, которую цитирует агентство БелТА. По ее словам, инициатива имеет очень хорошие перспективы. Повсеместный прием карт будет организован после тестирования пилотного проекта.

Данный вопрос обсуждался в разрезе интеграции России и Беларуси. Договор экономического объединения двух стран президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать уже в декабре.

Национальная платежная система "Мир" призвана обеспечить финансовую безопасность страны и независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов.