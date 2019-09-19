Благодаря скрытой камере сурок-воришка стал звездой Сети

Безымянный американской сурок неожиданно для себя стал интернет-знаменитостью, сообщает "Газета.ru". Прославился он благодаря аппетиту, с которым поедал овощи на огороде американца Джеффа Пермара. Обеспокоенный набегами грызунов фермер установил на участке скрытую камеру и ...умилился, увидев того, кто его ежедневно объедает.

Сурок так мило, с таким аппетитом, уплетает ворованные помидоры, баклажаны и прочие полезные для фигуры овощи и корнеплоды, так простодушно при этом глазеет в камеру, что злиться на него Джефф больше не в силах.

Не можешь решить проблему - сделай на ней небольшой бизнес, мудро решил американец. Ну или хотя бы успешное шоу. Сейчас на YouTube-канал Пухляша (так Джефф назвал своего толстощекого питомца) подписаны сотни пользователей и число их растет. Приятно ж посмотреть, как кто-то сидит на строго растительной диете и стремительно толстеет.