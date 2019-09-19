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19.09.2019 17:18
Рубрика: В мире

Благотворительные обеды все более востребованы в Германии

Текст: Юрий Ершов

Более полутора миллиона граждан Германии вынуждены пользоваться благотворительными бесплатными обедами, пишет еженедельник "Фокус".

Причем это преимущественно люди старшего поколения и дети. По последним данным число таких обездоленных всего за один год возросло до 1,65 миллиона, что на десять процентов выше, чем в прошлом году. Такой информацией поделился накануне председатель Союза благотворительного питания Иохен Брюль. Еще в 2007 году, сказал он, аналогичных нуждающихся было 700 тысяч.

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Особенно драматичным Брюль считает то, что среди нуждающихся на 20 процентов возросла группа стариков. По его мнению, виной тому низкие пенсии. Каждый четвертый пользователь бесплатного питания - это пенсионер. Без учета тех, добавляет он, кто попросту стесняется подходить к благотворительному столу.

Опубликованное на днях исследование фонда Бертельсманна показывает, что через 20 лет каждому пятому пенсионеру в Германии будет грозить острая нужда. "Так что в ближайшие годы, - говорит Брюль, - бедность стариков нас просто захлестнет". Союз благотворительного питания уже не раз обращал внимание на эту проблему, однако ни политики, ни общество, по словам Брюля, практически никак не отреагировали на эти тревожные сигналы.

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Тем не менее, по мнению главы союза, эта тема должна занимать в повестке дня первую строчку. Необходимо, считает он учитывать и то обстоятельство, что среди тех, кто пользуется бесплатным питанием, растет число детей и молодых людей. В нынешнем году их насчитывается до 500 тысяч.

В мире Европа Германия
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