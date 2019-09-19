Большинство россиян признались в неприязни к арендному жилью

Больше половины россиян (54 процента) назвали аренду жилья крайней мерой, когда нет возможности приобрести собственный угол, выяснил сервис Недвижимость Mail.ru. Только 23 процента считают аренду хорошей альтернативой покупке.

Все указывает на то, что аренду жилья в России не приветствуют.

Одна из причин - рынок недостаточно развит. "Домов, построенных исключительно для сдачи в аренду, практически нет. Арендатор законодательно не защищен, в любой момент арендодатель может расторгнуть с ним договор", - говорит Кирилл Сиволапов, директор программы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС.

Именно поэтому аренду принято считать чем-то совсем временным. Статус квартиросъемщика считается неподходящим для серьезных людей. При этом аренда жилья распространена во многих странах: Австрии, США, Германии. Там люди могут всю жизнь снимать квартиру и даже не задумываться о том, как это выглядит в глазах окружающих. В России все наоборот.

Большинство арендаторов в Москве, 73 процента, имеют целью снимать жилье на срок от 1 года до 5 лет, 18 процентов - на несколько месяцев: это и "летние" арендаторы - туристы и абитуриенты, и граждане, приезжающие в столицу на целевые временные заработки, говорит замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. По ее словам, только 9 процентов планируют аренду и в 10-летней перспективе.

В случае с ипотекой переплаты чаще меньше, чем при аренде. Но это если собрать как можно крупнее размер первоначального взноса и выплачивать взносы как можно быстрее. Несколько лет придется отказывать себе во всем. Тем не менее в России чаще всего идут именно на этот шаг.

В России люди готовы несколько лет отказывать себе во всем, лишь бы взять собственную квартиру в ипотеку. Так они чувствуют себя увереннее

Еще одна причина - отголоски прошлого. Во времена СССР каждый человек должен был иметь постоянную прописку по месту жительства, где он и его семья "прикреплялись" к поликлинике, детсадам и школам и т.д. Все эти социальные блага арендатору, проживающему не по адресу прописки, получить было тоже можно, но сложнее. Когда появилась возможность приватизации жилья, граждане укоренились во мнении, что владение недвижимостью является гарантом стабильности.

Эксперты уверены, что с развитием рынка аренды, с появлением предложения в домах, где все квартиры сдаются в аренду, отношение к этому будет меняться. Рынок будет становиться все более профессиональным с точки зрения арендатора.