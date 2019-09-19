Большинство россиян признались в неприязни к арендному жилью

Новости

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris 18:01
Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019" 18:00
Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота 17:51
Умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али 17:49
В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 18:34
Рубрика: Экономика

Свой угол ближе

Большинство россиян признались в неприязни к арендному жилью
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Больше половины россиян (54 процента) назвали аренду жилья крайней мерой, когда нет возможности приобрести собственный угол, выяснил сервис Недвижимость Mail.ru. Только 23 процента считают аренду хорошей альтернативой покупке.
В СССР каждый был должен иметь постоянную прописку. Это считалось гарантом стабильной жизни. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС В СССР каждый был должен иметь постоянную прописку. Это считалось гарантом стабильной жизни. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
В СССР каждый был должен иметь постоянную прописку. Это считалось гарантом стабильной жизни. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Все указывает на то, что аренду жилья в России не приветствуют.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего

Одна из причин - рынок недостаточно развит. "Домов, построенных исключительно для сдачи в аренду, практически нет. Арендатор законодательно не защищен, в любой момент арендодатель может расторгнуть с ним договор", - говорит Кирилл Сиволапов, директор программы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС.

Именно поэтому аренду принято считать чем-то совсем временным. Статус квартиросъемщика считается неподходящим для серьезных людей. При этом аренда жилья распространена во многих странах: Австрии, США, Германии. Там люди могут всю жизнь снимать квартиру и даже не задумываться о том, как это выглядит в глазах окружающих. В России все наоборот.

Большинство арендаторов в Москве, 73 процента, имеют целью снимать жилье на срок от 1 года до 5 лет, 18 процентов - на несколько месяцев: это и "летние" арендаторы - туристы и абитуриенты, и граждане, приезжающие в столицу на целевые временные заработки, говорит замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. По ее словам, только 9 процентов планируют аренду и в 10-летней перспективе.

В случае с ипотекой переплаты чаще меньше, чем при аренде. Но это если собрать как можно крупнее размер первоначального взноса и выплачивать взносы как можно быстрее. Несколько лет придется отказывать себе во всем. Тем не менее в России чаще всего идут именно на этот шаг.

В России люди готовы несколько лет отказывать себе во всем, лишь бы взять собственную квартиру в ипотеку. Так они чувствуют себя увереннее

Еще одна причина - отголоски прошлого. Во времена СССР каждый человек должен был иметь постоянную прописку по месту жительства, где он и его семья "прикреплялись" к поликлинике, детсадам и школам и т.д. Все эти социальные блага арендатору, проживающему не по адресу прописки, получить было тоже можно, но сложнее. Когда появилась возможность приватизации жилья, граждане укоренились во мнении, что владение недвижимостью является гарантом стабильности.

Эксперты уверены, что с развитием рынка аренды, с появлением предложения в домах, где все квартиры сдаются в аренду, отношение к этому будет меняться. Рынок будет становиться все более профессиональным с точки зрения арендатора.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей