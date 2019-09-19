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19.09.2019 12:37
Рубрика: Общество

В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии

Текст: Денис Передельский
Фото: T. Levy/American Friends of Tel Aviv University Фото: T. Levy/American Friends of Tel Aviv University
Фото: T. Levy/American Friends of Tel Aviv University

Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) при проведении раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства Эдом, описанного в Библии.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а краткий отчет приведен на сайте общества американских друзей университета. Полученные данные свидетельствуют о том, что библейское царство Эдом, известное еще и под названием Идумея, не только существовало, но и получило мощный технологический толчок в своем развитии под влиянием воинственного египетского фараона.

Фото: Channel 5
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Из Библии следует, что оно существовало до X века до н. э. Описывается оно так: "... цари, которые царствовали в Эдоме прежде любого израильского царя".

Трактовка этого текста всегда была противоречивой, чему способствовало отсутствие археологических свидетельств существования этого царства. И вот первые доказательства были найдены в пустыне, которая расположена на территории Израиля и Иордании.

Ученые обнаружили остатки сооружений XII-XI вв. до н.э. Экспертиза образцов показала, что в этом городе было налажено производство меди. Это свидетельствует о наличии высоких для того периода времени технологий у данной цивилизации.

Медь широко использовалась для производства орудий труда и оружия. Она была самым ценным ресурсом на древнем Ближнем Востоке. Ученые отмечают, что производство меди - это весьма сложный процесс. Анализ показал, что в данном регионе оно испытало "драматические изменения" в период с 1300 по 800 гг. до н. э.

"Анализ технологической эволюции помог нам при изучении социальных процессов, происходивших в этом обществе, - говорит соавтор исследования профессор Эрез Бен-Йосеф. - В результате мы смогли идентифицировать и охарактеризовать возникновение библейского царства Эдом. Наше исследование доказывает, что это произошло раньше, чем предполагалось в соответствии с библейским описанием".

Изучение медного шлака доказало, что с течением времени технология совершенствовалась, а искусство мастеров росло. В определенный период времени производство стало гораздо более эффективным.

Исследователи связывают это с одним из самых известных египетских вторжений на Святую Землю: военной кампанией фараона Шешонка I , который разграбил Иерусалим в X веке до н. э.

Новое исследование также доказывает, что вторжение Египта в Эдом не сопровождалось масштабными разрушениями. Наоборот, оно вызвало технологический скачок, который выразился в налаживании более эффективного производства меди и увеличении объемов торговли ею.

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