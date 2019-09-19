Четверг в Москве будет сырым и холодным

Столичный регион сегодня окажется в тылу уходящего за Урал циклона. Воздух выше +12 градусов не прогреется. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, температура воздуха днем: +9...+12 градусов. Вечером похолодает до +5...+7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 12-14 м/с. Временами будет идти дождь, а небо почти на весь день закроют тучи.

Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Кстати, самым жарким день 19 сентября был в 1909 году. Тогда воздух прогрелся до +24,1 градуса. А в 1884 году на термометрах было -5,3 градуса.