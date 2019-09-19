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19.09.2019 17:24
Рубрика: Происшествия

Чиновник Минкультуры задержан по делу о реставрации Соловецкого монастыря

Текст: Наталья Козлова
В четверг в Москве полиция задержала заместителя руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павла Мосолова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Вторым фигурантом стал бывший глава этого же департамента, а ныне глава центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимир Цветнов и два предпринимателя - Семиков и Магдеева.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Басманный суд уже отправил под стражу до 12 ноября Владимира Цветнова. Это решение суда означает, что ходатайства следствия удовлетворены. Но сам Следственный комитет категорически отказывается комментировать задержание высокопоставленного чиновника Министерства культуры и остальных фигурантов дела и даже не разглашает подробности самого преступления.

Фото: iStock
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На нежелание следствия разглашать детали дела ответила защита чиновника. Дело Мосолова связано с хищением бюджетных денег на ремонт Соловецкого монастыря, выделенных в 2011-2016 годах. Об этом сказал его адвокат Сергей Скрехин. И добавил, что Мосолов был свидетелем по делу Пирумова. "После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела", - сказал защитник.

О серьезности преступления косвенно говорит тот факт, что расследование ведет центральный аппарат СК. А главное - всем четверым фигурантам в течение нескольких часов после задержания уже были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

Все это означает, что очередное громкое уголовное дело, в котором фигурируют сотрудники Министерства культуры, появилось не вчера, оно есть, и материалов столько, что готово обвинение.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Уточним, что в департамент государственной охраны культурного наследия входят семь отделов: государственной охраны объектов культурного наследия, государственного реестра, контроля в сфере культурного наследия, регионального контроля и надзора, регулирования градостроительной деятельности, лицензирования и контроля в сфере реставрации и отдел государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.

По делу кроме бывшего и нынешнего чиновников проходят коммерсанты Семиков и Магдеева. В реестре есть два юрлица с такими же инициалами. Татьяна Магдеева руководит зарегистрированной в Химках компанией, которая оказывает бухгалтерские и аудиторские услуги. С 2014 по 2018 год компания Магдеевой заключила с Министерством культуры контрактов почти на 200 миллионов рублей, еще 10 миллионов в прошлом году ей заплатила "Мосреставрация". А Сергей Семиков руководит некоммерческой организацией "Центр развития и поддержки общественно-культурных проектов и патриотического воспитания".

Напомним, несколько лет назад в стране прогремело расследование, которое прозвали "делом реставраторов". В деле фигурировал замминистра культуры Григорий Пирумов. Чиновника обвинили в хищениях денег, которые государство выделило на реставрацию памятников культуры.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство Минкультуры
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