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19.09.2019 09:11
Рубрика: В мире

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра

Текст: Александр Ленин

Дания на несколько приостанавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра лет в связи с проведением работ по обновлению объекта.

Литва впервые закупила крупную партию сжиженного газа из России

Копенгаген рассчитывает восполнить недостатки газа в предстоящий период за счет поставок из Германии, передает ТАСС. Немецкие партнеры обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское "голубое топливо".

Проводить реновацию инфраструктуры на месторождении Тайра потребовалось из-за просевшего морского дна. "Расстояние между поверхностью воды и платформами всего 15 метров, а этого недостаточно", - заявил представитель оператора Total Мортен Хесселагер Педерсен.

В мире Европа Дания
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