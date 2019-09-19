Дебют Панарина в "Рейнджерс": гол и травма

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб и получил травму. Помимо него голами отметились Никита Гусев и Михаил Мальцев из "Нью-Джерси" и Евгений Додонов из "Флориды". Александр Овечкин сделал две голевые передачи.

В НХЛ клубы продолжают подготовку к стартующему сезону. Минувшей ночью прошли очередные выставочные матчи, в которых крайне успешно сыграли хоккеисты из России.

Дебютный матч за "Нью-Йорк Рейнджерс" провел Артемий Панарин. Россиянин нынешним летом подписал контракт с "Рейнджерс" на семь лет, согласно которому заработает 81,5 миллиона долларов. В дебютной встрече Панарин сумел забросить шайбу в ворота "Нью-Джерси" во втором периоде, однако доиграть матч не смог из-за травмы. В клубе поспешили успокоить, что полученное повреждение - растяжение паховой мышцы - не является серьезным.

В итоге "рейнджеры" уступили 3:4. В составе "Дэвилз" две шайбы забросили российские хоккеисты Никита Гусев и Михаил Мальцев. В воротах по очереди сыграли Игорь Шестеркин, отбивший 12 из 13 бросков, и Александр Георгиев - 8 из 11. Еще один россиянин в составе "Рейнджерс" Виталий Кравцов сделал голевую передачу.

Гол и передача Евгения Дадонова не спасли "Флориду" от поражения в матче против "Монреаля" - 3:4. "Вашингтон" со счетом 3:2 переиграл "Сент-Луис". На счету Алексеандра Овечкина две голевые передачи. Голкипер "Кэпиталз" Илья Самсонов отразил 11 бросков из 12.