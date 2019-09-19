День "скорой помощи" в Сокольниках

В эту субботу в парке "Сокольники" пройдет фестиваль "100 лет спасаем жизни", посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Гости смогут попробовать себя в роли операторов по приему звонков "103" и "112". Для этого в парке оборудуют специальную площадку, где в игровой форме будут смоделированы различные ситуации. Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут узнать основные принципы оказания первой помощи и увидеть, какой была неотложка в первые годы после революции, во время войны, в девяностые. "Время идет, а принципы, которые были заложены еще в ранее советское время, актуальны до сих пор", - рассказал "РГ" главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.