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19.09.2019 / 14:08

День "скорой помощи" в Сокольниках

Фото: Мосархив
Фото: Мосархив
В эту субботу в парке "Сокольники" пройдет фестиваль "100 лет спасаем жизни", посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Гости смогут попробовать себя в роли операторов по приему звонков "103" и "112". Для этого в парке оборудуют специальную площадку, где в игровой форме будут смоделированы различные ситуации. Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут узнать основные принципы оказания первой помощи и увидеть, какой была неотложка в первые годы после революции, во время войны, в девяностые. "Время идет, а принципы, которые были заложены еще в ранее советское время, актуальны до сих пор", - рассказал "РГ" главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

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