Дина Аверина завоевала еще три золота на ЧМ в Баку

Россиянка Дина Аверина стала 12-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. В четверг она завоевала на ЧМ в Баку три "золота".

Нежная, но в то же время экспрессивная композиция с лентой в исполнении Дины Авериной стала украшением турнира. Фото: РИА Новости

Дважды Дина поднималась на высшую ступеньку пьедестала после финалов в отдельных видах. За упражнение с булавами она получила 23,800 балла, опередив Линой Ашрам из Израиля (23,300) и Владу Никольченко из Украины (22,350). К сожалению, сестра-близняшка нашей примы Арина Аверина, которая выиграла квалификацию, уронила булаву в самой концовке программы и осталась четвертой.

С лентой Дина тоже была прекраснее всех (21,800 балла), но на подиуме уже стояло две россиянки. Компанию ей составила дебютантка сборной на чемпионате мира Екатерина Селезнева, уже сотворившая сенсацию в победном упражнении с обручем. На этот раз Катя взяла "бронзу" (20,650). Второе место заняла израильтянка Ашрам (20,750).

Третье "золото" дня - командное - Дина Аверина разделила с подругами по сборной - сестрой Ариной и Катей Селезневой. По итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья наши "художницы" набрали 186,500 балла, не оставив никаких шансов своим конкуренткам. Второй стала команда Израиля во главе с Линой Ашрам (174,750 балла). Замкнула тройку лучших сборная Белоруссии, где лидером является Екатерина Галкина (168,550).

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По результатам этой же квалификации определялись и участницы финала в личном многоборье. В субботу на ковре за самую престижную медаль будут бороться наши неповторимые близняшки. Дина уже дважды побеждала в абсолютном первенстве. Она же лидирует после предварительных стартов (71,350 балла). Арина набрала третью сумму баллов (67,750), пропустив вперед Линой Ашрам (68,400). Израильтянка в очередной раз продемонстрировала большое мастерство и рвение. Так же, как и Дина, она выступала во всех четырех индивидуальных финалах и ни разу не осталась без наград, положив в копилку три "серебра" и "бронзу". В личном многоборье она тоже будет основной соперницей россиянок.

Кстати, именно на эту борьбу главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова настраивает Арину после неудачи с булавами. Ведь только эта дисциплина - олимпийская. Напомним, что в Баку будут разыграны 16 лицензий на Игры в Токио-2020. Максимальная квота на страну - две путевки.