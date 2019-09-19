Для роста популяции редких видов птиц на Камчатке создадут соколиный центр

На Камчатке по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и региональных властей будет создан соколиный центр, в котором специалисты наладят воспроизводство краснокнижных кречетов.

Центр планируется разместить на территории Мильковского района Камчатского края. Он станет первым но, вероятно, не единственным в России, где будут разводить этих птиц. В Минприроды рассчитывают привлечь к работе соколиного центра ведущих орнитологов России и мира.

Проект призван помочь восстановить популяцию редких птиц и увеличить их численность в регионе, а также положить конец контрабандной торговле редкими видами - минимизировать масштабы браконьерского отлова и незаконного вывоза кречетов за пределы Камчатки.

Именно контрабанда стала самой серьезной угрозой для популяций крупных соколов как на Камчатке, так и по России в целом. Если в начале 1990-х годов общая численность соколиных на Чукотке и Камчатке оценивалась в 1100-1500 пар, то к 2015 году, по оценке специалистов, она сократилась втрое.

При этом основное направление незаконного вывоза - это арабские страны. Как отмечают в зарубежных научных кругах, общая численность кречетов, выловленных и переправленных браконьерами из регионов Дальнего Востока России только в ОАЭ, составляет около 1000 особей ежегодно.

Птицы, вывоз которых был предотвращен, в большинстве своем имеют камчатское происхождение. Поэтому можно сказать, что именно Камчатский край является основным поставщиком кречетов на ближневосточные рынки. По оценкам экспертов, он дает до 90 процентов нелегального трафика из России. А без питомников легальным птицам просто неоткуда взяться.

Прервать незаконный поток можно, только наладив легальную торговлю редкими видами птиц. Иные меры уже исчерпали свои возможности. Очевидно, что спрос на охотничьи виды птиц в арабских странах, где соколиная охота считается неотъемлемой частью жизни, не исчезнет. В частности, ежегодная потребность одних только Объединенных Арабских Эмиратов в импорте соколиных оценивается экспертами в пределах 2,5 тысячи особей в год.

Соколиной охотой, прежде всего, увлекаются члены королевских семей. Кречеты у них пользуются особым почетом. И эти семьи, конечно, заинтересованы в законном приобретении редких птиц.

В Европе это поняли давно и активно развивают соколиные питомники. Они зарегистрированы в СИТЭС - Конвенции о международной торговле дикими видами. Это позволило легализовать и упорядочить вывоз редких видов птиц, а также свести к минимуму их контрабанду.

Создание питомника кречетов на Камчатке - серьезный шаг в этом направлении в России. Начало его строительства намечено на декабрь 2019 года, а запуск в работу должен состояться во втором квартале 2021 года. Питомник будет рассчитан на 300 пар кречетов, что, по предварительным подсчетам, позволит восстановить популяцию этих птиц в регионе в течение пяти лет.

Все доходы от работы питомника, которые, по предварительным оценкам, могут составить 5-7,5 миллиона долларов США в год, пойдут в местный и федеральный бюджеты.

С рождения каждый птенец в центре будет получать свой "паспорт". На 30 день от роду, а летать кречеты начинают в девять месяцев, каждая птица получит свое кольцо с чипом, которое невозможно снять. Таким образом, официальное разведение птиц исключит возможность какой-либо подмены.

Эксперты называют данный путь в борьбе с контрабандной торговлей правильным. Отметим, что и правительство ОАЭ старается оказывать активное содействие в восстановлении популяции кречетов в России. Оно неоднократно выражало заинтересованность в выработке совместных мер по сохранению соколиных и предотвращению нелегальной добычи и контрабанды птиц ловчих пород в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, специалисты Центра по разведению и сохранению птиц ОАЭ, расположенного в городе Дубаи, помогут при создании камчатского питомника.

Инициатива главы Минприроды Дмитрия Кобылкина по укреплению международного сотрудничества в сфере разведения кречетов - это еще и отличная возможность развития устанавливающихся неформальных контактов между Россией и арабским миром.

"С Объединенными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки. Проект очень интересный и серьезный. В будущем мы планируем открыть около пяти центров по восстановлению сокола", - сообщил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Учитывая, что соколиная охота - это важная часть арабской культуры, очевидно, что одними лишь кречетами контакты наших стран в дальнейшем не ограничатся.