До конца года на эскроу-счета перейдут лишь треть застройщиков

На рынке столичного региона, где идет самое активное строительство, уверенно чувствуют себя не более 20 застройщиков, у каждого из которых в активе 10-20 ЖК, следует из оценки департамента новостроек компании "ИНКОМ-Недвижимость". Мелкие игроки, в портфеле которых менее пяти проектов, находятся в зоне риска. Около 30 процентов девелоперов не смогут перестроиться на работу по новым правилам, и им придется либо покинуть рынок, либо войти в структуру более крупного игрока, прогнозирует замдиректора департамента Валерий Кочетков. "Другой вариант - работа по франшизе. Пока это ноу-хау в строительной сфере, такая схема еще не поставлена на поток, но реорганизация первичного рынка может этому поспособствовать", - считает он. Сокращение числа застройщиков может привести к снижению объемов строительства и монополизации рынка.

В России в целом доля выданных разрешений на строительство с эскроу-счетами составляет 21 процент. Всего же выдано 8,1 тысячи разрешений на строительство, у 33 процентов отсутствует возможность продажи по 214-ФЗ. По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, в основном речь идет о проектах, девелоперы которых еще не оформили заключение о соответствии. Поэтому вполне возможно, что доля компаний, работающих с эскроу-счетами, может увеличиться до 50 процентов уже в этом году.

"Из примерно 3200 девелоперов в России 85 процентов ведут строительство не более 30 тысяч кв. м жилья, это примерно 1-2 монолитных многоэтажных дома или 5 пятиэтажных корпусов. В основном это региональные проекты, застройщики которых уже работают с минимальной рентабельностью, - подчеркивает Литинецкая. - При снижении спроса девелопер рискует не выплатить кредит, поэтому банки считают такие компании потенциально рискованными. То есть шанс на получение проектного финансирования такими девелоперами минимален. Иными словами, уйти из бизнеса могут куда больше трети застройщиков. В зоне риска - 85% девелоперов. Причем это не значит, что 8 из 10 компаний не получат проектного финансирования. Часть инвесторов посчитают бизнес нерентабельным и самостоятельно уйдут с рынка. Другие могут консолидировать бизнес, объединившись с крупными инвесторами".

В зоне риска - 85 процентов девелоперов, почти все они - региональные компании

Минстрой дал застройщикам время до 1 октября в связи с отсутствием четкого алгоритма оценки строительной готовности. После этой даты проекты с готовностью менее 30 процентов будут реализовываться только через эскроу-счета. Не все участники рынка за четыре отведенных месяца смогли выполнить все условия.

Реализация проектов, которые не смогли получить проектное финансирование, возможна при наличии инвестора или кредита, обе ситуации снижают рентабельность до 0, но позволяют выполнить обязательства перед дольщиками, отмечает директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Денис Крючков.