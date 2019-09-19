Долю крупнейших агрегаторов такси предложили ограничить

Госдуме предложили законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору. Эти и другие инициативы в среду, 18 сентября, в комитет нижней палаты парламента по транспорту направили общественное движение "Синие ведерки" и организация "Коллективная защита". Там полагают, что предложенные меры сделают поездки безопаснее и выгоднее для пассажиров.

Речь идет о введении госрегулирования рынка агрегаторов такси. Каждый регион должен определить максимальное число автомобилей, которые могут заниматься такими перевозками такси, полагают авторы обращения (текст есть в распоряжении "РГ"). По их мнению, нужно также ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору - не более 25 процентов на рынке конкретного субъекта. Это позволит работать там шести-семи агрегаторам сопоставимого размера, указывается в тексте письма.

Контролировать лимит авторы инициативы предлагают через создание федеральной автоматизированной информационной системы (АИС) "Такси" с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, а также реестром агрегаторов. Их хотят обязать передавать в эту систему ­детальные данные обо всех поездках.

За превышение разрешенной доли на рынке сервисы такси предлагают наказывать оборотным штрафом. Если в течение календарного месяца заказы у агрегатора исполняли автомобили суммарным числом больше разрешенного, штраф должен составлять от трех до пяти процентов годовой выручки компании, настаивают авторы инициатив.

Кроме того, они считают важным предусмотреть санкции за непредоставление агрегатором данных о поездке либо за передачу в автоматизированную информационную систему "Такси" ложной информации. За каждый такой случай компания должна наказываться штрафом в 50 тысяч рублей.

Все предложенные меры позволят повысить конкуренцию на рынке, выравнять условия для всех его участников, увеличить число профессиональных водителей и сократить вероятность появления за рулем такси случайных подработчиков, отмечает президент "Коллективной защиты", член экспертного совета при Московской областной Думе Марат Аманлиев.

Российский рынок агрегаторов такси за последние полгода показал стремительный рост. Сейчас его объем оценивается в 174,2 миллиарда рублей

Самое же главное, что поездки станут безопаснее, снизятся комиссии агрегаторов для водителей и общая стоимость поездок для пассажиров, добавляет в свою очередь Петр Шкуматов, координатор "Синих ведерок". Сами агрегаторы такси готовы участвовать в обсуждении инициатив по регулированию работы сервисов.

"В той правовой неопределенности, в которой сейчас находится рынок, первоочередная задача - установить базовые правила игры, - заявил "Российской газете" гендиректор Gett Максим Жаворонков. - В частности, нужно определить механизмы оценки долей рынка и способы их регулирования. Делать это целесообразно вместе с участниками рынка: агрегаторами, перевозчиками, общественными организациями. И только после этого вводить штрафы".

В пресс-службе "Яндекс. Такси" напомнили, что для обсуждения инициатив сейчас появилась единая площадка - рабочая группа при фонде "Сколково". Ее создали по поручению вице-премьера Максима Акимова, в том числе для выработки предложений по изменению законодательства в сфере такси.

"Мы за диалог всех участников отрасли. Но в предложенных пунктах есть некоторые противоречия. Рынок такси конкурентный и может сам себя сбалансировать рыночными механизмами. Редко какие-то ограничения способствуют качественному развитию и росту", - отметил представитель "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

Похожую точку зрения "Российской газете" высказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Ограничение права служб такси в подключении к агрегатору не обеспечит развитие конкуренции, но ограничит права водителей на выбор работы с агрегатором. ФАС прямо запретила это в предписании, выданном агрегаторам по результатам рассмотрения сделки "Яндекс. Такси" и Uber", - напомнил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Также оно способно привести к искусственному ограничению предложения, что может повлечь экономически необоснованный рост цен на поездки для пассажиров, добавил замглавы ФАС.

"Сейчас служба рассматривает сделку слияния двух агрегаторов - "Яндекс. Такси" и "Везет". (на эту сделку в антимонопольную службу пожаловался Gett, посчитавший, что она усилит доминирование "Яндекс. Такси" на рынке - прим. Ред.).По итогам будет принято решение, обеспечивающее защиту и развитие конкуренции рынка такси", - сообщил Анатолий Голомолзин.

Агрегаторы такси сами не оказывают услуги перевозки пассажиров. Они обеспечивают организацию поездок на такси с помощью цифровых платформ. Непосредственно перевозчиками выступают партнеры агрегаторов - таксопарки, диспетчерские службы, водители.

Технологии заметно изменили рынок такси. Таксопарки сдали позиции и попали под контроль IT-компаний. Большинство традиционных диспетчерских подключились к платформам агрегаторов, внедрили собственные цифровые платформы либо вообще ушли с рынка. В любом случае традиционное такси больше не имеет влияния.

По данным исследования Discovery Research Group, за первые шесть месяцев 2019 года российский рынок агрегаторов такси показал стремительный рост. Сейчас его объем оценивается более чем в 174, 2 миллиарда рублей, притом что за весь 2018 год он составил 290,5 миллиарда рублей.