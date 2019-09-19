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19.09.2019 14:18
Рубрика: Общество

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Как напоминает ESA, аппарат Rosetta работал на комете с августа 2014 года по сентябрь 2016 года, собирая данные о пылевой, газовой и плазменной среде, ее поверхностных характеристиках и внутренней структуре.

В рамках анализа примерно 76 тысяч снимков высокого разрешения, полученных с помощью камеры OSIRIS, ученые сумели обнаружить изменения, произошедшие на поверхности.

Фото: NASA/JPL
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Обломки породы видны по всей комете. Изображения доказывают, что многие из них не лежат на месте, а передвигаются по поверхности и даже подпрыгивают.

В качестве примера исследователи приводят большой валун, недавно идентифицированный в области "гладкой шеи", которая соединяет две части кометы. Размер этого камня в поперечнике составляет около 10 метров, а его масса может достигать 230 тонн.

Видимо, он рухнул с близлежащего утеса высотой 50 метров и несколько раз подскочил по поверхности, не разбившись при этом, но оставляя следы своих прыжков в рыхлом грунте.

Изучение подобных движений валунов в различных частях кометы помогает ученым определить механические свойства как падающего материала, так и поверхности, на которую он приземляется.

Материал кометы в целом является очень рыхлым по сравнению с земным льдом и скалами. Подсчитано, что плотность валунов на 67P/C-G примерно в сто раз меньше, чем плотность свежевыпавшего снега на Земле.

Еще один тип изменений был зафиксирован сразу в нескольких местах. Речь идет о драматическом, как назвали его исследователи, обрушении скал. Один из них произошел 12 сентября 2015 года и сопровождался яркой вспышкой.

"Похоже, это один из самых больших обвалов, который мы видели на комете за всю историю наблюдений миссии Rosetta, - говорит один из участников исследования Рами Эль-Маарри. - Он произошел вдоль границы между северным и южным полушарием, а площадь обрушения составила около 2000 квадратных метров".

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