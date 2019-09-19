Эксперт НАТО рассказал о событиях в "море Азимова"

Один из экспертов НАТО Пол Бэкли в публикации, посвященной обеспечению свободы судоходства, рассказал о недавних событиях в некоем "море Азимова". Статья была опубликована в среду на сайте альянса.

В ней специалист по морской безопасности подчеркивает важность свободного доступа к морям и отмечает, что мины и подводные лодки являются "эффективными способами отрицания этой свободы". В качестве доказательства Бэкли, кстати, учившийся в военно-морской академии США, напоминает недавние события в Персидском заливе и в "море Азимова" (Sea of Asimov).

В материале нет никаких пояснений, где находится это море и какие конкретно события там происходили. Одним из объяснений появления моря Азимова может быть ошибочное написание Азовского моря, предполагает РИА Новости.