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19.09.2019 16:43
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты IP Академии: Авторское право должно соответствовать духу времени

Первый день деловой программы крупнейшей образовательной конференции в области интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии завершился дискуссией на тему "Расширение открытого доступа к информации, охраняемой авторским правом". Участники сессии обсудили принципиальный вопрос: как предоставить открытый доступ к знаниям, не нарушив права авторов и правообладателей, и что нужно сделать для того, чтобы оптимизировать существующее законодательство.
Фото: Фото пресс-службы IP Академии Фото: Фото пресс-службы IP Академии
Фото: Фото пресс-службы IP Академии

В дискуссии приняли участие вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, заместитель директора нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин, главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов и директор по развитию Copyright.ru, бренд-архитектор, основатель BMB-Consulting Юлия Федькина.

По данным исследования информационного агентства InterMedia, как сообщил Евгений Сафронов, оборот рынка креативных индустрий России за 2018 год составил два триллиона рублей, из которых более 60% пришлось на онлайн-сегмент. "Население растет, растут и суммы затрат на культуру и развлечения. Количество авторов увеличилось в сотни тысяч раз, потребителей - в миллионы раз. Но при этом сам уровень культуры падает, вот такой парадокс. Поэтому государство должно сделать культуру доступной, стимулировать авторов, защищать их права", - считает Сафронов.

Однако, как отметила вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская, бытует мнение, что авторское право препятствует доступу к знаниям и противоречит праву на образование и свободе слова. По мнению специалиста, "авторское право первоначально создавалось именно как система балансировки интересов разных субъектов. Современные технологии позволяют вернуться к двусторонним отношениям между автором и его читателем, и мы должны снова найти оптимальные инструменты, способные учесть интересы всех сторон".

Директор по развитию Copyright.ru, бренд-архитектор, основатель BMB-Consulting Юлия Федькина заметила, что установлению эффективных взаимоотношений между участниками рынка интеллектуальной собственности часто препятствует то, что "автор не знает о том, какими правами он обладает. Информация, доступная оффлайн и онлайн, сложна для понимания. Даже когда человек общается со специалистами - юристами, патентными поверенными - он пугается, потому что ему выдают большое количество специализированной информации".

Как объяснил заместитель директора нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин, со стороны государства интенция на изменение законодательства и приведение его в соответствие с реалиями жизни безусловно есть: "Мы всегда стараемся учитывать пожелания наших коллег из сферы культуры. Однако надо понимать, что на данный момент есть два варианта дальнейшего развития механизмов регулирования авторского права: беспрестанное изменение нормативных актов с фиксацией даже небольших индустриальных изменений либо создание новых цифровых сервисов, реестров и информационных ресурсов, упрощающих лицензирование и доступ к данным - с максимальным использованием уже существующих правовых механизмов. Я думаю, что первый вариант, предусматривающий бесконечное внесение правок в законодательство, - это утопия".

По итогам сессии участники пришли к выводу о том, что дальнейшее развитие авторского права должно учитывать баланс между интересами пользователей и авторов, защитой творчества и свободой доступа к информации. С приходом новых технологий и цифровизации многие нормы права устарели и требуют пересмотра, а авторское право всегда должно стоять на страже прогресса. "Авторское право должно соответствовать духу времени, следовать изменениям в культурных и цивилизационных ценностях", - заключил исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

IP Академия продлится до 20 сентября.

Общество

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