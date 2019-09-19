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19.09.2019 11:07
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Будет ли ИИ отстаивать свои права в суде? Эксперты IP Академии обсудили влияние технологий на рынок интеллектуальной собственности

В первый день крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии, проходящей 18-20 сентября, состоялась сессия газеты "Ведомости" "IP в эпоху IoT и AI". В дискуссии приняли участие представители крупнейших российских и международных IT-компаний, а также ведущие специалисты в области высоких технологий и права в цифровой экономике. В ходе сессии эксперты обсудили, какое влияние оказывает развитие высоких технологий на сферу интеллектуальной собственности, и наметили основные тренды в сфере IP в эпоху интернета вещей и искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain

Спикерами выступили вице-президент по юридическим вопросам ABBYY Елена Бочарова, руководитель патентного отдела "Яндекса" Андрей Иншаков, заместитель генерального директора по правовым вопросам Double Data Екатерина Калугина, директор по юридическим вопросам Samsung Electronics Rus Ирина Гунон, генеральный менеджер "Christie"s Россия" Екатерина Долинина, руководитель патентного направления "Сбербанка" Борис Герасин и кандидат юридических наук, доцент НИУ ВШЭ, юрисконсульт "IBM Россия и СНГ" Александр Савельев. Модератором сессии стала издатель партнерских проектов газеты "Ведомости" Анфиса Воронина.

В начале дискуссии Анфиса Воронина отметила, что рынок патентования в России на порядок отстает от ведущих рынков США и Китая: в год в нашей стране регистрируется порядка 35 тысяч патентов, в то время как в Китае эта цифра достигает 1 миллиона, а в США - 600 тысяч. "Однако на российском рынке наблюдаются и позитивные тренды. Технологии быстро развиваются, открываются новые возможности, мы учимся анализировать и создавать принципиально новые объекты интеллектуальной собственности", - добавила Воронина.

Руководитель патентного направления "Сбербанка" Борис Герасин посетовал, что "в ДНК наших разработчиков и компаний нет понимания того, что если вы создали уникальное решение - его нужно патентовать. Поэтому статистика у нас такая удручающая. Очень важно повышать грамотность предпринимателей в этой сфере". Согласился с коллегой и юрисконсульт "IBM Россия и СНГ" Александр Савельев, который подчеркнул межотраслевой характер проблемы: "Ключевые вызовы, которые мы отмечаем сейчас на рынке интеллектуальной собственности, стоят перед всеми индустриями при имплементации современных технологий. Главная тенденция - это определение режима массивов данных, так как именно они лежат в основании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, и именно доступ к ним определяет успешное развитие бизнеса и государства". При этом эксперт заметил, что отставание российского рынка и скептическое отношение к нему со стороны западных коллег может принести и положительный результат, дав возможность российским разработчикам нарастить патентную массу.

По мнению вице-президента по юридическим вопросам ABBYY Елены Бочаровой, Россия следует общемировым тенденциям защиты и регулирования IP, и напрямую сравнивать российский рынок с американским не совсем корректно. "Вопрос регулирования новых объектов, связанных с использованием ИИ, машинного обучения и других новейших технологий, остро стоит во всех юрисдикциях. Правообладатели во всем мире стремятся использовать существующие инструменты регулирования и обсуждать спорные вопросы на дискуссионных площадках. При сравнении с показателями патентования в США нужно учитывать, что там патент - это не только инструмент монетизации, но и средство защиты от так называемых патентных троллей", - считает Бочарова.

Объекты интеллектуальной собственности, созданные при помощи технологий искусственного интеллекта, являются одной из самых актуальных тенденций цифрового рынка. Как объяснил руководитель патентного отдела "Яндекса" Андрей Иншаков, "за последнее время сильно возросли объемы патентования в области ИИ. Это означает, что мы перешли от научного развития к стадии внедрения. При этом подходы к оценке патентоспособности и экспертизе таких решений пока не полностью сформированы". По словам эксперта, сложность состоит в том, чтобы определить, был ли использован ваш алгоритм. Заместитель генерального директора по правовым вопросам Double Data Екатерина Калугина также обратила внимание, что новые технологии не только влияют на появление новых объектов интеллектуальной собственности, но и усложняют традиционные: "Человек доверяет все больше процессов компьютеру, но стремится закрепить за собой права на объекты, созданные при помощи технологий. Действующее законодательство по интеллектуальной собственности не содержит конструкций, позволяющих регулировать такие взаимоотношения в полной мере".

С точки зрения отношений между человеком и машиной встает "провокационный" вопрос: может ли искусственный интеллект запатентовать свое изобретение или закрепить за собой авторство на художественное произведение? Генеральный менеджер "Christie"s Россия" Екатерина Долинина рассказала, что первая выставленная на аукционе картина, созданная ИИ, стала не только центром всеобщего внимания, но и была продана за рекордную для такого объекта сумму.

Несмотря на растущую популярность объектов, полученных при помощи технологий искусственного интеллекта, эксперты сошлись во мнении, что на данный момент потребности рынка в наделении его авторским правом нет, и до того момента, пока искусственный интеллект сам не пойдет в суд отстаивать свои права, достаточно использовать действующие механизмы регулирования. В завершение сессии директор по юридическим вопросам Samsung Electronics Rus Ирина Гунон призвала участников рынка "не закрывать патентами возможности технологического прогресса, потому что патенты - вещь хорошая, но это история про деньги, а прогресс - не всегда про деньги, иногда прогресс просто про прогресс".

IP Академия продлится три дня, с 18 по 20 сентября.

Подробнее с программой конференции можно познакомиться на сайте.

Общество

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